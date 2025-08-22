Съдбата на Газа - ще има ли примирие?

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви късно снощи, че Израел ще възобнови незабавно преговорите за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, и за прекратяване на войната при условия, приемливи за Израел.



Това е първият отговор на Нетаняху на предложението за временно прекратяване на огъня, направено от посредниците Египет и Катар, което включва 60-дневно примирие и освобождаване на 10 живи заложници и телата на 18 загинали в замяна на 200 палестински затворници.

Хамас вече заяви, че приема предложението.

В реч пред войници близо до границата на Израел с Газа Нетаняху заяви, че продължава и офанзивата за превземане на град Газа.