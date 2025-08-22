БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съдбата на Газа - ще има ли примирие?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Отговорът на Нетаняху

хуманитарният колапс газа пауза
Слушай новината

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви късно снощи, че Израел ще възобнови незабавно преговорите за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, и за прекратяване на войната при условия, приемливи за Израел.


Това е първият отговор на Нетаняху на предложението за временно прекратяване на огъня, направено от посредниците Египет и Катар, което включва 60-дневно примирие и освобождаване на 10 живи заложници и телата на 18 загинали в замяна на 200 палестински затворници.

Хамас вече заяви, че приема предложението.

В реч пред войници близо до границата на Израел с Газа Нетаняху заяви, че продължава и офанзивата за превземане на град Газа.

Бенамин Нетаняху, премиер на Израел:
"В същото време дадох разпореждане за незабавно започване на преговори за освобождаването на всички заложници и за край на войната при приемливи за Израел условия".

#Нетаняху #Израел срещу Хамас #примирие

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
6
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
6
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...

Още от: Близък изток

Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници
Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници
Чете се за: 01:10 мин.
Офанзивата срещу град Газа: Международни критики и призиви за спиране на огъня Офанзивата срещу град Газа: Международни критики и призиви за спиране на огъня
Чете се за: 02:37 мин.
Операция "Колесниците на Гидеон II": Израел превзема град Газа Операция "Колесниците на Гидеон II": Израел превзема град Газа
Чете се за: 04:17 мин.
Израелската операция за превземане на град Газа вече е в ход Израелската операция за превземане на град Газа вече е в ход
Чете се за: 03:02 мин.
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

В търсене на справедливост: Протести в София и Бургас заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг
В търсене на справедливост: Протести в София и Бургас заради...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ "Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Съдбата на Газа - ще има ли примирие? Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
7,5 по Рихтер удари Южна Америка и Антарктида
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Подводни разкопки в Египет разкриха части от статуи на владетели и...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ