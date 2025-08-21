БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Офанзивата срещу град Газа: Международни критики и призиви за спиране на огъня

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Редица страни и организации призоваха Тел Авив да прекрати бойните си действия и осъдиха решението за нови еврейски селища на Западния бряг

Остри международни критики след действията на Израел в Газа. Редица страни и организации призоваха Тел Авив да прекрати бойните си действия и осъдиха решението за нови еврейски селища на Западния бряг.

Бивши ръководители на израелската армия и разузнаването също изразиха несъгласие с разширяването на операцията в Газа.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова за незабавно спиране на огъня в Газа.

"Трябва да повторя, че е жизненоважно незабавно да се постигне прекратяване на огъня в Газа и безусловното освобождаване на всички заложници, както и да се избегнат масовите смъртни случаи и разрушения, които военна операция срещу град Газа неизбежно би причинила", заяви Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН.

Според Гутериш решението на израелските власти да разширят незаконното строителство на селища, което би разделило Западния бряг, трябва да бъде отменено. За генералния секретар на ООН всяко строителство на селища е нарушение на международното право.

Международният комитет на Червения кръст смята засилването на военните действия в Ивицата Газа, за "недопустимо".

"Ескалацията означава още смърт, повече разселване, повече разрушения и повече паника", заяви в съобщение говорител на организацията.

Берлин и Париж вече критикуваха израелската офанзива, правителството на Нидерландия ще обсъди утре мерки срещу Израел като бойкот на продукти например.

10 нобелови лауреати за икономика призоваха Тел Авив да прекрати "всяка политика, която засилва широко разпространения глад", като предупредиха за катастрофални икономически последствия за Израел.

Сред подписалите писмото до Бенямин Нетаняху фигурират авторитетни европейски и американски професори като Джоузеф Стиглиц и Естер Дюфло.

Войната в Газа вече нанесе щети на туристическия, земеделския и строителния сектор в Израел. Няколко от съюзниците на Израел, сред които Великобритания, Франция, Канада и Австралия, се готвят да признаят палестинска държава на сесията на Общото събрание на ООН през септември.

#Хамас #Ивицата Газа #Израел

