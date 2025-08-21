Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори между Зеленски и Путин

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Володимир Зеленски настоя, че среща може да има, след като бъдат договорени гаранциите за сигурност

Снимка: БТА
Швейцария, Австрия или Турция. Това според украинския президент Володимир Зеленски са възможните места за бъдещи мирни преговори между него и руския президент Владимир Путин.

Зеленски настоя, че среща може да има, след като бъдат договорени гаранциите за сигурност.

Американски източник съобщи пред Ройтерс, че висши военни от Съединените щати и редица европейски държави са разработили варианти за следвоенна подкрепа на Украйна и ще ги предоставят за разглеждане на страните.

На фона на интензивната дипломация Русия ожесточи въздушните си атаки по цели в Украйна през изминалата нощ.

Москва обяви напредък и на фронта в Донецка област.

Нова безсънна нощ за хиляди украинци. Атаки е имало както в Киев, така и в Луцк, Лвов и Ривне в западна Украйна и Запорожие и Днепропетровск, на изток.

Изстреляни са били 574 руски дрона и 40 ракети - рекорд от средата на юли. Голяма част са били прихванати, но не всички.

Ударени са компресорна станция за газ и американска фабрика в източната част на страната. На фронта - продължава руската офанзива срещу град Константиновка, важен логистичен център на украинската армия в Донецка област.

Военните съобщиха, че са превзели село на няколко километра от града. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руското командване прехвърля допълнителни войски в Запорожка област.

"Руснаците атакуват сякаш нищо не се е променило, сякаш няма глобални усилия за спиране на тази война. Това изисква отговор. Все още няма сигнал от Москва, че те наистина възнамеряват да участват в съществени преговори и да сложат край на войната. Необходим е натиск. Силни санкции, строги мита", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Швейцария, Австрия или Турция са подходящи места за следващ кръг преговори, каза Зеленски. Но поиска яснота по гаранциите за сигурност преди да се срещне с Путин.

Въпреки готовността да се включат в тези гаранции, Съединените щати очакват основната отговорност да е на Европа, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за Фокс Нюз.

"Независимо какво ще се случи, независимо каква форма ще приеме това, европейците ще трябва да поемат лъвския дял от тежестта. Това е техният континент, тяхната сигурност, и президентът беше много ясен, че те ще поемат инициативата тук", коментира Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ.

Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли разполагането на чуждестранни военни на украинска територия.

"Това би било абсолютно неприемливо за Руската федерация и за всички рационални политически сили в Европа", каза още Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия.

Лавров напомни, че Русия не признава легитимността на Зеленски, чийто мандат изтече през май 2024 г. Зеленски също е подписал декрет, че няма да преговаря с Путин - други два важни момента, които не се коментират напоследък, но със сигурност трябва да се изяснят, преди да може да се осъществи среща между двамата.

