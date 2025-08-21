Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на Русия Владимир Путин, след като бъдат договорени гаранциите за сигурност.

Той спомена Швейцария, Австрия и Турция като възможни места за срещата.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че на европейските страни ще трябва да се падне "лъвският пай" от бремето на гаранциите за сигурност на Украйна.

На фона на дипломатически совалки за постигане на мир Русия е изстреляла стотици дронове и над 40 ракети срещу Украйна през изминалата нощ.

Съобщава се за най-малко един загинал и 14 ранени. Има и разрушени сгради. По суша продължава руската офанзива срещу Константиновка в Донецка област.

Заради постоянните атаки властите призоваха населението там да се евакуира.

Константиновка е важен логистичен център за украинската армия. Руската войска обаче вече е на 3 километра от града.