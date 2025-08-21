БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:37 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Магистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

До края на другия месец ще пуснат и нови 17 км от "Хемус"

АМ
Снимка: БТА
Слушай новината

Коментар и на регионални министър за водната криза. Според него политическите кризи водят до хуманитарни кризи, каквато е в Плевен. Той твърди, че се полагат усилия за решаване на проблема. Министър Иванов инспектира строежа на АМ "Европа".

От регионаналното министерство съобщиха още, че до средата на месец септември ще бъде пусната в експлоатация магистралата. Очаква се и до края на същия месец да бъдат пуснати и 17 км от АМ Хемус.

АМ "Европа" е с дължина 63 км, започва от границата със Сърбия и завършва при Северната тангента на София и цели облекчаване на тежкотоварния трафик.

"Това е една от първите магистрали, които ще бъдат пуснати в екслоатация изцяло тази година. Предстои и до края на септември да бъде пусната и в експоатация и АМ "Хемус", лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци". Тази година ще имаме две магистрали, които ще бъдат пуснати в експоатация", заяви Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройството.

# АМ "Хемус" #инспекция #АМ "Европа" #Иван Иванов

Последвайте ни

ТОП 24

Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
1
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
2
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
3
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
4
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
5
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
6
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг

Най-четени

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Регионални

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Дете от Молдова е в реанимация след инцидент в Слънчев бряг Дете от Молдова е в реанимация след инцидент в Слънчев бряг
Чете се за: 00:37 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
Цените на сезонните храни: Има ли поскъпване или поевтиняване на пазара в Русе? Цените на сезонните храни: Има ли поскъпване или поевтиняване на пазара в Русе?
Чете се за: 00:55 мин.
Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били амортизирани Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били амортизирани
Чете се за: 01:17 мин.
Дерайлиралият влак край Пясъчево не е превишил скоростта Дерайлиралият влак край Пясъчево не е превишил скоростта
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом" Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от шамари в "Майчин дом"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Критично е състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък Критично е състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Водната криза: Свикват извънредно заседание на ресорната комисия в НС
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от планираното
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пожарите в Испания са изпепелили 400 000 хектара земя
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ