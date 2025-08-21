Магистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември

Коментар и на регионални министър за водната криза. Според него политическите кризи водят до хуманитарни кризи, каквато е в Плевен. Той твърди, че се полагат усилия за решаване на проблема. Министър Иванов инспектира строежа на АМ "Европа".

От регионаналното министерство съобщиха още, че до средата на месец септември ще бъде пусната в експлоатация магистралата. Очаква се и до края на същия месец да бъдат пуснати и 17 км от АМ Хемус.

АМ "Европа" е с дължина 63 км, започва от границата със Сърбия и завършва при Северната тангента на София и цели облекчаване на тежкотоварния трафик.