Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били амортизирани

Според парапланериста Сотир Лазарков предпазните колани, които са се скъсали при трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно дете, може би не са направени от подходящи материали или са били амортизирани.

Според него е добре те да бъдат проверявани всеки ден и да бъдат подменяни най-малко на 3 години.

"Нормално е между 1 и 3 години една такава сбруя да се води амортизирана и съответно да бъде подменена с нова. Хората, които са я използвали, са преминали тези няколко години срок за амортизация. Преди и след всеки полет те я свалят от човека, който я е ползвал. При всяко такова действие трябва да оглеждат внимателно сбруята за протрити места, шев, който е тръгнал леко да се разкъсва. Катарама, която е започнала да захабява самия колан. При най-малко съмнение тази сбруя трябва да бъде сменена", заяви в "Денят започва" Сотир Лазарков.

