ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дерайлиралият влак край Пясъчево не е превишил скоростта

от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Като основен фактор за инцидента се разгежда жп инфраструктурата

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Разследването на инцидента с дерайлиралия край Пясъчево влак е категорлично, че скоростта на машината не е била превишена. Това заяви в "Денят започва" инж. Бойчо Скорбански, зам.-председател на Националния борд за разследване на произшествия.

"Скоростта е под допустимата в границите, заради което се отхвърля като причина и работна хипотеза".

От медийни публикации вчера стана ясно, че младежи са опитали да откраднат метални части от дерайлиралите вагони.

"Не ме учудват тези неща, тъй като това е открит регион, до който достъп единствено и само полицията. Надявам се до прибиране на всички останали елементи от инфраструктурата и подвижния състав, просто да ги опази".

Направени са измерванията на железопътната инфраструктура и на първите три дерайлирали вагона от състава на влака. Сега остава да се направят по-сериозни и задълбочени измервания. През следващата седмица предстои измерване от специализирана лаборатория, която ще ни даде още по-подробни резултати.

"Към момента външните фактори са изключени - разглеждат се инфраструктурата и подвижен състав. Тоест някъде оттам ще се разбере и основната причина", обясни инж. Скорбански.

#Пясъчево #цистерни #дерайлирал влак

