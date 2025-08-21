Критично е състоянието на пострадалия работник в завод "Арсенал" в Казанлък

Лекарите се борят за живота на 53-годишния работник, който вчера пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък. Състоянието му е критично.



Инспекцията по труда е започнала проверка, за да се разбере дали има нарушения на трудовите правила от работника или неговите началници.

Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда по немарливост при работа с опасни вещества.

Според разследващите мъжът е премествал отпадъци с барут, не е спазил инструкциите за безопасност, не ги е полял с вода и те се възпламеняват.

Работникът е с 50% изгаряния по тялото и е настанен в пловдивската болница "Св. Георги" с опасност за живота.

Вчера на мястото на инцидента е извършен оглед, разпитани са свидетели.

Срокът за разследването е двумесечен.

Вижте още в прякото включване на Десислава Петкова.







