Парк "Врана" отново ще отвори врати за посетители до няколко месеца

До няколко месеца парк "Врана" отново ще започне да приема посетители, като вече няма да се плаща вход. Това обяви областният управител на София-град Стефан Арсов. Процедурата по прехвърлянето на собствеността на парка музей от общината към държавата е на финала.

Дотук се стигна след като кмета Васил Терзиев постави ултиматум в началото на юли с искане Столичната община официално да получи правото да стопанисва имота. Областната управа обаче отказа и реши сама да се грижи за парка като правителството отпусна 1 400 000 лв. за стопанисването на парка за една година.

Първоначално ще бъде направен ремонт на оградата, а след това ще бъдат премахвани и опасните дървета. Нови ще бъдат засадени при следващото отпускане на средства.