БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма...
Чете се за: 05:07 мин.
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парк "Врана" отново ще отвори врати за посетители до няколко месеца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Предстои ремонт на оградата и премахване на опасни дървета

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

До няколко месеца парк "Врана" отново ще започне да приема посетители, като вече няма да се плаща вход. Това обяви областният управител на София-град Стефан Арсов. Процедурата по прехвърлянето на собствеността на парка музей от общината към държавата е на финала.

Дотук се стигна след като кмета Васил Терзиев постави ултиматум в началото на юли с искане Столичната община официално да получи правото да стопанисва имота. Областната управа обаче отказа и реши сама да се грижи за парка като правителството отпусна 1 400 000 лв. за стопанисването на парка за една година.

Първоначално ще бъде направен ремонт на оградата, а след това ще бъдат премахвани и опасните дървета. Нови ще бъдат засадени при следващото отпускане на средства.

"Входът ще бъде безплатен, защото нямаме право да извършваме търговска дейност, но и искам да има свободен достъп, за да може абсолютно всеки да се наслаждава на парка. След като бъде направен във вид за посещения, ще сезирам общината отново да пуснат и градския транспорт дотам, за да има лесен достъп", заяви Стефан Арсов, областен управител на София.

#Стефан Арсов #парк "Врана" #Столична община #посещения #областен управител

Последвайте ни

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
3
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
4
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
5
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
6
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Чете се за: 00:45 мин.
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
Чете се за: 02:57 мин.
Вятър с пориви до 86 км/ч премина през Русе - има щети Вятър с пориви до 86 км/ч премина през Русе - има щети
Чете се за: 00:32 мин.
Задръствания на магистрала "Струма", след като шофьор се удари в мантинелата Задръствания на магистрала "Струма", след като шофьор се удари в мантинелата
Чете се за: 00:32 мин.
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ