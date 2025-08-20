БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Туровете на радостта във Финландия за осми път поставиха страната на челно място по щастие

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази

Какво й е по-различното, питат се скептично настроени туристи

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Финландия е страната, която за осми път оглави класацията на най-щастливите държави в света. Все повече туристи се опитват да си купят поне част от финландското щастие. Някои са очаровани, други са разочаровани. Защо?

Финландците нямат нищо против туристите да ги правят още по-щастливи, като плащат за най-разнообразни "турове на щастието" в северната европейска страна. Най-често предлаганите изживявания включват: потене в сауна, разходка в гората, плуване в кристално чисто езеро, бране на диви горски плодове, наблюдение на северното сияние и релакс в лятна вила. Хубаво е, но това го има и на други места. Какво й е по-различното на Финландия, питат се скептично настроени туристи. И получават точен отговор от местните журналисти:

"Ние имаме добра икономика, функциониращо здравеопазване, безплатни училища и безплатен обяд за учениците, подкрепа от приятели и семейство и ниска степен на корупция, което означава, че хората на власт не злоупотребяват с тази власт за лична изгода".

Заключението: седмица в страната на Дядо Коледа, с гори и езера, които заемат 90 на сто от територията й, е нещо приятно.

Но щастието на финландците не може да се сподели за толкова кратко. Като всички хубави неща, то изисква време. И пълно потапяне в тяхното общество.

#Щастие #Финландия #класация

Последвайте ни

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
НА ЖИВО: Световно първенство по художествена гимнастика
2
НА ЖИВО: Световно първенство по художествена гимнастика
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
3
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
4
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
5
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
6
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Европа

Огненият ад: 1 000 000 хектара са изпепелени от пожарите в Европа
Огненият ад: 1 000 000 хектара са изпепелени от пожарите в Европа
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Чете се за: 04:02 мин.
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2 евро
Чете се за: 00:50 мин.
Възпоменание: 57 години от смазването на Пражката пролет Възпоменание: 57 години от смазването на Пражката пролет
Чете се за: 00:55 мин.
Окончателно договорено: ЕС и САЩ са готови със споразумението за митата Окончателно договорено: ЕС и САЩ са готови със споразумението за митата
Чете се за: 01:40 мин.
Арестуваха украинец за взривовете на "Северен поток" Арестуваха украинец за взривовете на "Северен поток"
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Антиимиграционни мерки в САЩ - започват проверки на всички 55 млн....
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ