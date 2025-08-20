Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания

21-годишен студент от Варна е задържан и обвинен за убийството на полицейската съпруга в Първомай. Той е бивш приятел на дъщерята на жертвата, арестуван е след акция в "Студентски град" в столицата, където е живеел. Ако вината му се докаже, може да лежи в затвора между 10 до 20 години.

В нощта на убийството камери са запечатали маскиран мъж, който прескача оградата на къщата, където в този момент са спели 44-годишната Димитрина и 18-годишният ѝ син. Мъжът ѝ бил на нощно дежурство, а дъщеря ѝ - в София.

"Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, при което извършителят е бил отпред. Влязъл е вътре и е нанесъл удар с нож в областта на шията, като жената е починала на място от кръвозагуба", обясни Ваня Христева – окръжен прокурор на Пловдив.

Синът, който също се събудил, намерил майка си в антрето минути по-късно, и подал сигнал на телефон 112. В това време по данни на разследващите, убиецът вече се бил насочил към покрайнините на Първомай, където оставил колата си и отпътувал за общежитието в София, където живеел. Там студентът е задържан още същия ден.

"Тъй като е бил със специално облекло и с маска на главата, такива дрехи и вещи са намерени. Не мога на този етап да ви кажа дали имат някаква връзка с делото", каза Дилян Пинчев – наблюдаващ прокурор.

"За много кратко време извършват огромен по обем комплекс от оперативно издирвателни дейности, за да се стигне толкова бързо до установяването и впоследствие задържането на извършителя", посочи гл. комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция".

Задържаният е направил частични самопризнания. Според прокуратурата е имал личен мотив да извърши престъплението.

"Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината като се е познавал с дъщерята на същата, с която сте имали приятелски отношения. Отношенията са били краткотрайни, в рамките на няколко месеца, след което същите са се разделили", каза Ваня Христева – окръжен прокурор.

Обвиняемият не е криминално проявен. Семейството също не е подавало сигнали срещу него. В петък прокуратурата ще поиска за него най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".