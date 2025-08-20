БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават...
Чете се за: 03:12 мин.
Израелската армия е в предградията на град Газа,...
Чете се за: 02:42 мин.
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той...
Чете се за: 05:02 мин.
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Личен мотив е вероятната причина за престъплението

очаква разследващите изнесат повече информация убийството жена първомай
Слушай новината

21-годишен студент от Варна е задържан и обвинен за убийството на полицейската съпруга в Първомай. Той е бивш приятел на дъщерята на жертвата, арестуван е след акция в "Студентски град" в столицата, където е живеел. Ако вината му се докаже, може да лежи в затвора между 10 до 20 години.

В нощта на убийството камери са запечатали маскиран мъж, който прескача оградата на къщата, където в този момент са спели 44-годишната Димитрина и 18-годишният ѝ син. Мъжът ѝ бил на нощно дежурство, а дъщеря ѝ - в София.

"Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, при което извършителят е бил отпред. Влязъл е вътре и е нанесъл удар с нож в областта на шията, като жената е починала на място от кръвозагуба", обясни Ваня Христева – окръжен прокурор на Пловдив.

Синът, който също се събудил, намерил майка си в антрето минути по-късно, и подал сигнал на телефон 112. В това време по данни на разследващите, убиецът вече се бил насочил към покрайнините на Първомай, където оставил колата си и отпътувал за общежитието в София, където живеел. Там студентът е задържан още същия ден.

"Тъй като е бил със специално облекло и с маска на главата, такива дрехи и вещи са намерени. Не мога на този етап да ви кажа дали имат някаква връзка с делото", каза Дилян Пинчев – наблюдаващ прокурор.

"За много кратко време извършват огромен по обем комплекс от оперативно издирвателни дейности, за да се стигне толкова бързо до установяването и впоследствие задържането на извършителя", посочи гл. комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция".

Задържаният е направил частични самопризнания. Според прокуратурата е имал личен мотив да извърши престъплението.

"Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината като се е познавал с дъщерята на същата, с която сте имали приятелски отношения. Отношенията са били краткотрайни, в рамките на няколко месеца, след което същите са се разделили", каза Ваня Христева – окръжен прокурор.

Обвиняемият не е криминално проявен. Семейството също не е подавало сигнали срещу него. В петък прокуратурата ще поиска за него най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

#самопризнания #първомай #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
1
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
3
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
4
Рибата в пъстървовите стопанства масово измира
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
5
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава
6
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията...

Най-четени

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
1
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
2
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Сигурност и правосъдие

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Чете се за: 05:02 мин.
Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти го в пъпеш или готварска печка Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти го в пъпеш или готварска печка
Чете се за: 01:07 мин.
Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост
Чете се за: 02:30 мин.
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
Чете се за: 01:12 мин.
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор убиец? Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор убиец?
11200
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
Чете се за: 02:42 мин.
По света
След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите След дъжд - качулка: Държавата с мерки за контрол на атракционите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
На масата на преговорите: Каква ще бъде съдбата на отвлечените или...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Тече, дойдат - изкопаят и заровят": Ще реши ли държавата...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Морските атракциони - кой отговаря за сигурността на децата?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ