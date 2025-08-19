БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:22 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай

Иво Никодимов
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Предната нощ там беше открита мъртва жена, съпруга на полицай

Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай
Среднощна полицейска акция в квартал "Студентски град" в столицата. Според източници на "По света и у нас" акцията е била на Главна дирекция "Национална полиция".

Неофициално се твърди, че е задържан заподозрян за убийството в Първомай. Предната нощ там беше открита мъртва жена, съпруга на полицай.

На този етап от полицията и прокуратурата в Пловдив не дават официална информация по случая. Според наши източници най-вероятният мотив за престъплението е личен, като заподозрян за убийството е бивш приятел на дъщерята на убитата.

Още от: Регионални

Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 03:47 мин.
Общинска комисия описва щетите от огнената стихия в Българово Общинска комисия описва щетите от огнената стихия в Българово
Чете се за: 00:47 мин.
Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай
Чете се за: 01:07 мин.
Ток удари дете край басейн в сливенското село Мечкарево Ток удари дете край басейн в сливенското село Мечкарево
Чете се за: 01:47 мин.
Нова тежка катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна Нова тежка катастрофа с камион на пътя, на който загина Сияна
Чете се за: 00:35 мин.

Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в парламента Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в парламента
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Поредна нощ на протести в Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк
Чете се за: 00:42 мин.
По света
