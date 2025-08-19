Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай

Среднощна полицейска акция в квартал "Студентски град" в столицата. Според източници на "По света и у нас" акцията е била на Главна дирекция "Национална полиция".

Неофициално се твърди, че е задържан заподозрян за убийството в Първомай. Предната нощ там беше открита мъртва жена, съпруга на полицай.

На този етап от полицията и прокуратурата в Пловдив не дават официална информация по случая. Според наши източници най-вероятният мотив за престъплението е личен, като заподозрян за убийството е бивш приятел на дъщерята на убитата.