По-ниски добиви на мед и загуби на пчелни семейства отчитат пчеларите

По-ниски добиви от мед очакват тази година пчеларите в страната. Пчеларите се оплакват от загуби на пчелни семейства. Само в Пловдивско загубите са между 40 и 50%, а в страната достигат до 70-80%.

"Тази година, за съжаление, загубите при нас също са в големи размери. При мен на единия пчелин загубите са почти 50%. В другия са близки до тези стойности, като от последните години тази година загубите на пчелни семейства са най-големи. Това лично за мен и за останали колеги от бранша е доста притеснително. При тях имаше два случая, в които загубите бяха буквално 100% на пчелните семейства. Това неминуемо се отразява и на добивите. Няма как, ако си имал 50 пчелни семейства и си извадил хикс килограма от семейство, сега при намаления брой на пчелните семейства това да не даде отражение върху самите добиви", каза Борислав Инчев, пчелар.

Борислав Инчев посочи причините за загубите на пчелите.

"Комплексни са причините. Със сигурност едни от главните причини са измененията във времето, в климата, в микроклимата, защото това дава сериозно отражение върху пчелните семейства. Ще припомня, че тази година, в началото на месец април имаше дори снеговалеж. Той не се задържа много, беше в рамките на ден и половина в Плодивско, но като цяло имаше един фронт от студена вълна, която даде отражение", коментира Инчев.

Според Инчев увеличението на цената на меда е минимално, но неизбежно.