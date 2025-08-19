БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?

Теодора Георгиева
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
Петима неправоспособни шофьори са хванати от полицията след полицейска операция в София. Това обявиха на брифинг тази сутрин от СДВР. Акцията стартира преди три дни след тежката кастрофа в столицата, при която кола се вряза автобус между булевардите "Константин Величков и "Възкресение".

"От петък на територията на Столична дирекция на вътрешните работи е в ход полицейска операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие. По отношение на нарушенията, мога да кажа, че са установени неправоспособни водачи и такива, които правляват МПС след употреба на алкохол. Също така сме установили и един водач, който шофира с фалшиво средство за управление. Установените неправоспособни са от порядъка на до 5 човека", каза комисар Стефан Тотев, зам.-началник на 5 РУ - София.

Установените нарушения са в рамките на три дни. Операцията се провежда на територията на цялата столица.

"Има книжки, на които им е придаден много достоверен вид и на пръв поглед не може да се каже дали са фалшиви. Има и такива с по-ниско качество. Категорично може да се каже след като бъде изследвана и сравнена с образците на съответната държава", коментира комисар Стефан Тотев.

Санкциите за притежание на фалшиво свидетелство за управление могат да доведат до лишаване от свобода.

#мерки за пътна безопасност #СДВР #пътни инциденти

