Код жълто за валежи във вторник

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 24° и 30°, в София – около 25°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи южен вятър, затоплянето ще продължи.

В петък ще духа силен вятър от юг-югозапад и дневните температури в много райони ще надхвърлят 35°, а на отделни места ще достигнат 37°-38°. Ще се задържи предимно слънчево, но след обяд над планините, а привечер над крайните западни райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

През нощта срещу събота и в събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. С умерен и силен вятър от северозапад ще прониква по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 5-7 градуса. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки.