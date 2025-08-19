БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Код жълто за валежи във вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
вземете чадър очакват валежи придружени гръмотевици западна българия
Слушай новината

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 24° и 30°, в София – около 25°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи южен вятър, затоплянето ще продължи.

В петък ще духа силен вятър от юг-югозапад и дневните температури в много райони ще надхвърлят 35°, а на отделни места ще достигнат 37°-38°. Ще се задържи предимно слънчево, но след обяд над планините, а привечер над крайните западни райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

През нощта срещу събота и в събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. С умерен и силен вятър от северозапад ще прониква по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 5-7 градуса. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
2
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
3
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се...
Какви са щетите след пожара в Българово?
4
Какви са щетите след пожара в Българово?
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
5
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
6
Тръмп и Зеленски: Срещата

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Времето

Слънчево и горещо в средата на седмицата и нова валежна обстановка в събота
Слънчево и горещо в средата на седмицата и нова валежна обстановка в събота
Нова седмица - чакано захлаждане Нова седмица - чакано захлаждане
Чете се за: 02:05 мин.
Временно захлаждане и валежи в понеделник и вторник Временно захлаждане и валежи в понеделник и вторник
Чете се за: 02:42 мин.
Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня Слънчево преди обяд, превалявания по-късно през деня
Чете се за: 02:02 мин.
Опасно ветровито и горещо време през уикенда Опасно ветровито и горещо време през уикенда
Чете се за: 02:17 мин.
Слънчева и ветровита събота Слънчева и ветровита събота
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.
Европа
Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР) Срещата Тръмп-Зеленски: Двамата лидери ще работят за мир (ОБЗОР)
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Чете се за: 05:37 мин.
По света
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Всеки шести пенсионер в България продължава да работи и след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
Икономика
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между летящата...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ