Тръмп и Зеленски: Срещата
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп,...
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус:...
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между...
"В къща без олио не може": То поскъпна...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Решаващ ден за бъдещето на Украйна * Доналд Тръмп: На целия свят му омръзна тази война, има напредък в преговорите за мир
ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ: СРЕЩАТА

Тръмп и Зеленски: Срещата

Диана Симеонова
Американският президент: На целия свят му омръзна тази война, има напредък в преговорите за мир

тръмп зеленски срещата
Зеленски пристигна за срещата си с Тръмп в Белия дом. Малко след това американският президент заяви пред медии, че мисли, че има напредък в преговорите за мир в Украйна.

"Ако всичко върви добре, ще имаме тристранна среща с Путин. Вярвам, че Путин иска войната да спре. Ще работим с Русия и Украйна. На целия свят му омръзна тази война".

Американският президент се обърна към Зеленски и му направи комплимент, че е "много елегантен".

Зеленски от своя страна благодари на Тръмп няколко пъти за усилията за постигане на мир в Украйна.

"Трябва да спрем войната. Готови сме на тристранен ангажимент".

Украинският президент каза, че са готови да проведат избори, "но първо трябва да осигурим сигурността на страната".

Доналд Тръмп отново заяви, че САЩ ще предоставят гаранции за сигурност на Украйна.

