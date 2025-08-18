Тръмп и Зеленски: Срещата

Зеленски пристигна за срещата си с Тръмп в Белия дом. Малко след това американският президент заяви пред медии, че мисли, че има напредък в преговорите за мир в Украйна.

"Ако всичко върви добре, ще имаме тристранна среща с Путин. Вярвам, че Путин иска войната да спре. Ще работим с Русия и Украйна. На целия свят му омръзна тази война".

Американският президент се обърна към Зеленски и му направи комплимент, че е "много елегантен".

Зеленски от своя страна благодари на Тръмп няколко пъти за усилията за постигане на мир в Украйна.

"Трябва да спрем войната. Готови сме на тристранен ангажимент".

Украинският президент каза, че са готови да проведат избори, "но първо трябва да осигурим сигурността на страната".

Доналд Тръмп отново заяви, че САЩ ще предоставят гаранции за сигурност на Украйна.