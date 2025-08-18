БФС е загубил делото срещу Младен Кръстаич

Българският футболен съюз (БФС) е загубил делото срещу бившия селекционер Младен Кръстаич и помощниците му в Арбитражния съд в Лозана.

Сърбинът и екипа му бяха уволнени през есента на 2023 година от предишния президент Борислав Михайлов.

Кръстаич и помощниците му спечелиха делото във ФИФА за компенсация в размер на 312 хил. евро, а от футболната ни централа обжалваха пред КАС, но съдът в Лозана потвърди решението, че договорите са прекратени без основателна причина.

Така БФС ще трябва да плати и арбитражни разноски в размер на 6000 швейцарски франка за всяко дело.

Подробности по темата ще откриете във видеото.