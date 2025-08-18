БФС е загубил делото срещу Младен Кръстаич

Арбитражният съд в Лозана потвърди, че договорът на сърбина с футболната централа е прекратен без основателна причина.
Българският футболен съюз (БФС) е загубил делото срещу бившия селекционер Младен Кръстаич и помощниците му в Арбитражния съд в Лозана.
Сърбинът и екипа му бяха уволнени през есента на 2023 година от предишния президент Борислав Михайлов.
Кръстаич и помощниците му спечелиха делото във ФИФА за компенсация в размер на 312 хил. евро, а от футболната ни централа обжалваха пред КАС, но съдът в Лозана потвърди решението, че договорите са прекратени без основателна причина.
Така БФС ще трябва да плати и арбитражни разноски в размер на 6000 швейцарски франка за всяко дело.
Подробности по темата ще откриете във видеото.