След зверската катастрофа между колата убиец и автобус:...
Чете се за: 03:00 мин.
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между...
Чете се за: 00:57 мин.
"В къща без олио не може": То поскъпна...
Чете се за: 03:47 мин.
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Чете се за: 02:22 мин.

Първи български успех: Наш атлет е в челната осмица на Игрите за трансплантирани в Дрезден

Альоша Шаламанов
Всичко от автора
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Сергей Билалов от София пробяга 5 километра за 21 минути и 20 секунди

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Първи успехи за българския отбор на Световните игри за трансплантирани в Дрезден. Наш атлет влезе в челната осмица на 5-километровия маратон. В него участваха 33-ма души.

Сергей Билалов от София е с трансплантиран черен дроб и за първи път участва в Световните игри за трансплантирани. Той пробяга 5 километра за 21 минути и 20 секунди и се класира на осмо място.

Владимир Катошев, който е с присаден бъбрек, стигна до четвъртфинала на турнира по тенис на маса.

#Световни игри за трансплантирани #Дрезден

Заловиха телефонен измамник, взел 18 хиляди лева от 90-годишен мъж
Заловиха телефонен измамник, взел 18 хиляди лева от 90-годишен мъж
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит
Чете се за: 03:00 мин.
"Всичко изгоря": До 5000 лв. ще могат да получат пострадалите от пожара в Българово, ако това е единственото им жилище "Всичко изгоря": До 5000 лв. ще могат да получат пострадалите от пожара в Българово, ако това е единственото им жилище
Чете се за: 02:55 мин.
Красимир Вълчев: МОН иска балансиране на учебните програми Красимир Вълчев: МОН иска балансиране на учебните програми
Чете се за: 05:55 мин.
Прокуратурата в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено убийство на жена в Първомай Прокуратурата в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено убийство на жена в Първомай
Чете се за: 00:35 мин.
Възстановено е движението по автомагистрала "Тракия" край Пловдив Възстановено е движението по автомагистрала "Тракия" край Пловдив
Чете се за: 00:32 мин.

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит След зверската катастрофа между колата убиец и автобус: Виктор Илиев взел листовките от втория опит
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между летящата кола убиец и автобус Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между летящата кола убиец и автобус
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"В къща без олио не може": То поскъпна най-много през...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Всичко изгоря": До 5000 лв. ще могат да получат...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Войната в Ивицата Газа: Хамас прие новото предложение за...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
