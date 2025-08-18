Първи български успех: Наш атлет е в челната осмица на Игрите за трансплантирани в Дрезден

Първи успехи за българския отбор на Световните игри за трансплантирани в Дрезден. Наш атлет влезе в челната осмица на 5-километровия маратон. В него участваха 33-ма души.

Сергей Билалов от София е с трансплантиран черен дроб и за първи път участва в Световните игри за трансплантирани. Той пробяга 5 километра за 21 минути и 20 секунди и се класира на осмо място.

Владимир Катошев, който е с присаден бъбрек, стигна до четвъртфинала на турнира по тенис на маса.