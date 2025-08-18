БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Двама пожарникари са загинали по време на огнения ад в Испания и Португалия

Чете се за: 01:15 мин.
По света
Иберийският полуостров остава в плен на горските пожари, които бушуват вече дни наред. Властите в Испания и Португалия съобщиха за още двама загинали пожарникари.

В Северозападна Испания още един пожарникар е загинал при преобръщане на автомобил, транспортиращ вода. С него броят на жертвите на пожарите в Испания става 4.

1900 военни помагат в борбата с огъня. Пламъците обхванаха южните склонове на планинската верига "Пикос де Европа" и принудиха властите да затворят част от популярния поклоннически маршрут Камино де Сантяго. През последната седмица в Испания са изгорели над 70 000 декара. Изпепелените площи от началото на годината са рекордните почти 3.5 милиона декара.

Един пожарникар е загинал при инцидент с автомобил и в съседна Португалия, с което броят на жертвите в страната стана две. Двама огнеборци са били тежко ранени. Изгорелите площи от началото на годината са над 2 милиона декара.

