Успение на Св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си празник

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Днес се отбелязват 1079 години от успението на преподобния Йоан Рилски Чудотворец. В чест на покровителя на народа ни, християни от България и чужбина се стичат в Рилския манастир, за да се помолят за здраве. Литургията бе възглавена от Негово светейшество патриарх Даниил.

Празникът започна още снощи, когато именно патриарх Даниил отслужи всенощно бдение. Оттогава на място са и десетки българи, но впечатление прави и присъствието на много чужденци. Тези от тях, които знаеха за празника влезнаха в манастира и се помолиха за здраве.

"Чувствам се по-духовен, по-отпочинал и някак си по-смирен тук", коментира Майкъл Мейди, австралиец.

Вижте повече в прякото включване на Миглена Медарова

#патриарх Даниил #храмов празник #рилски манастир

