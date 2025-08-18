Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?

Тази сутрин пламна пожар на сметището край пловдивското село Шишманци. Регионалната екоинспекция следи качеството на въздуха в района.

Все още няма официални данни за състоянието на въздуха след пожара, който тази сутрин около 5.30 часа сутринта избухна на депото за неопасни отпадъци в село Шишманци, община Раковски. На място работят 4 екипа пожарникари, които ограничиха огъня на площ около 800 квадратни метра, като паралелно се извършва запръстяване на терена с булдозери. Регионалната екоинспекция е изпратила мобилна станция, която измерва качеството на въздуха в реално време. Позиционира се спрямо посоката на вятъра. Резултатите се очаква да бъдат оповестени по-късно през деня. Качеството на въздуха следи от сутринта и замерваща станция на сектор за специализирани оперативни дейности. На този етап в най-близкото село Шишманци не се усеща задимяване и не са издадени предписания за носене на маски или затваряне на прозорците.

Александър Атанасов – кмет на село Шишманци: "На фона на предишни пожари това е малко като задимяване и като обхват на пожара, и мисля, че са се справили вече колегите от пожарната. Тук с общината също работим, караме с водоноска вода, с камиони ще преместим малко пръст от депото допълнително да се запръсти там. Вятърът духа в източна посока между двете села Болярино и Белозем, в Шишманци няма никакво задимяване."

Това не е първи инцидент на това сметище. Пожари са възниквали и през лятото на 2015 на 2019 година.





