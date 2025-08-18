Войната в Украйна: Трима убити в Харков, атаки в Суми и Одеса

Четирима души, сред които 2-годишно дете, са били убити тази нощ, а 17 са ранени при руска въздушна атака срещу жилищен район в Харков.



Вторият по големина украински град е бил атакуван с дронове и балистична ракета. Един човек е загинал, а шестима са пострадали в Запорожка област. Двама души са пострадали при руски нападения в Суми. Разрушени са къщи и сграда на образователна институция. В Одеса е избухнал пожар в обект от енергийната инфраструктура. В Русия - 20 души са загинали, а над 130 са ранени при пожар, избухнал сутрин в предприятие в Рязанска област. Причините за инцидента засега не се посочват. Руската противовъздушна отбрана междувременно съобщи, че през нощта е унищожила 23 украински дрона.