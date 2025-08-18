БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения. Това каза в "Денят започва" изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов. По думите му поведението на пътя е личен избор на водача, а от самите изпити не се виждат признаци на склонност към високи скорости.

„В момента се извършват проверки. Когато излязат резултатите, ще ги обявим. Конкретно автошколата на Виктор се проверява от петък. Лично аз изгледах записите от практическата и теоретичната част на изпита – не виждам нарушения в тях. Това, че е карал толкова неразумно, е личен избор на водача“, обясни изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов.

Той апелира към всички млади шофьори да карат разумно, така както ги учат в школите – да спазват правилата и ограниченията на скоростта. Монов коментира и дали от записите може да се направи извод, че Виктор има склонност към високи скорости.

„От записа на изпита не се виждат такива склонности. Управлява автомобила с разумна скорост“, каза изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов.

Проверен е начинът, по който е взета шофьорската книжка, а сега се проверява и автошколата, в която Виктор е преминал обучение, обясни още Слав Монов.

Слав Монов обясни и как се осъществява контрол върху школите и кандидатите, които се явяват за придобиване на шофьорска книжка.

„Контролът се осъществява чрез видеонаблюдение, както на практическия изпит, така и на теоретичния. Има изградено звено мониторинг в агенцията, която в реално време наблюдава как протичат изпитите на теория и на практика. Също така и в 27-те областни отдела на агенцията се осъществява контрол - над 10% от провежданите изпити в реално време, а след това и на запис. Също така при подадени сигнали и жалби, от страна на граждани и обучаващи, се правят конкретни проверки на учебните центрове или на конкретен изпит се проверява чрез всички записи, които се правят. Така че контролът е доста сериозен върху провеждането на изпитите, както на теория, така и на практика“, обясни Слав Монов.

Той обясни, че тази година са направени 400 проверки на учебните школи, има съставени над 20 акта. За миналата година проверките на школите са 1000 и актовете са около 488. Посочи и за какво са те:

„ От най-различно естество - за неспазване на правила, методики, времена. Те са описани подробно“, обясни той.

Вижте целия разговор със Слав Монов във видеото.

#Автомобилна админситрация #кола се вряза в автобус #слав монов

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
2
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
3
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
5
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
6
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Регионални

Взимат проби от почвата в района на дерейлиралите вагони край Пясъчево
Взимат проби от почвата в района на дерейлиралите вагони край Пясъчево
След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите
Чете се за: 01:12 мин.
На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни
Чете се за: 02:45 мин.
И в левове, и в евро - какво се случва на плажа и в заведенията по морето? И в левове, и в евро - какво се случва на плажа и в заведенията по морето?
Чете се за: 02:37 мин.
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР) Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 01:17 мин.
Превърна ли се Кресненското дефиле от отсечка на смъртта в безопасен път? Превърна ли се Кресненското дефиле от отсечка на смъртта в безопасен път?
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Чете се за: 02:32 мин.
По света
След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Нова седмица - чакано захлаждане Нова седмица - чакано захлаждане
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Взимат проби от почвата в района на дерейлиралите вагони край Пясъчево
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нови арести и ранени полицаи по време на протестите в Сърбия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Рилската света обител почита 1079 години от успението на св. Йоан...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ