Нови арести и ранени полицаи по време на протестите в Сърбия

След три поредни нощи на насилие и сблъсъци между протестиращи и полиция, антиправителствените протести в Сърбия продължиха и снощи.

Ранени са шестима полицаи, 56 души са арестувани. В Белград и няколко други градове демонстрациите бяха организирани пред полицейските участъци. В Нови Сад протестът беше пред сградата на съда. В Ниш недоволството ескалира заради ареста на четирима студенти, но по-късно протестиращите бяха информирани, че всички задържани са освободени.