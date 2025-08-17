И в левове, и в евро - какво се случва на плажа и в заведенията по морето?

Какво се случва на плажовете на юг? Повечето от концесионерите вече са спазили законовото задължение да изпишат цените на шезлонгите и чадърите в левове и в евро. В част от заведенията обаче признават, че да направят нови менюта с двете валути им излиза скъпо.

На всички входове на плаж Крайморие са поставени информационни табели с цени за плажни принадлежности в левове и в евро.

Николай Димитров, концесионер на плаж Крайморие:

"При нас цените са фиксирани. Сами виждате, че не сме ги закръглили. 4 евро и 9 цента, 12, 78 евро. Ние така не можем да си ги закръгляме, защото при нас специално цените на тези услуги чадър и шезлонг са фиксирани по договор".

Често чужденците плащат в евро, макар общата европейска валута все още да не е официално платежно средство у нас. Концесионерите обаче срещат проблеми с връщането на рестото.

Николай Димитров, концесионер на плаж Крайморие:

"Ние нямаме никакво количество, ако трябва да сме честни евроцентове. От догодина ще имаме, няма как. Когато ни се плати в евро, разликата ние я връщаме в лева".

Притесняват се, че следващата година ще трябва да разполагат с огромно количество монети. Заведенията наоколо също издават касови бележки с две цени - в левове, и в евро.

Нина Баева, собственик на заведение на плажа: "Като дойдат чужденци предпочитат да си плащат в евро".

Българите забелязват друга тенденция - авансово повишение на цените.

Петко Стойнов, клиент: "Не знам дали е спекула или не, но не са добре работите".

Ресторантьорите отричат и на свой ред се оплакват, че им се е наложило да издават нови менюта.

Мая Пепелянкова, ресторантьор: "Когато имаме меню с картинки в случая няма как да изместим-ето, тук са цените в лева и трябва до тях да напишем в евро. Просто стои страшно грозно и застъпва пиците. А4 форматът е 100лв.какв специално това меню, а в едно заведение трябва да имате най-малко 12 менюта".

Планират догодина да закръглят цените. По всяка вероятност нагоре.