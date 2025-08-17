БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал...
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Магична музика на магично място под звездите: Бургаската опера играе "Аида" на Бегликташ

Миглена Стойчева
У нас
Тракийското светилище Бегликташ се превръща в сцена, която приютява шедьовъра "Аида" от Джузепе Верди. За трупата на Бургаската опера фестивалът "Опера на светилището" е един от основните акценти на летния музикален сезон в региона.

Магична музика на магично място. Това е усещането, което незабавно извиква операта "Аида", вписана в особената атмосфера на Бегликташ. Като всеки друг оперен театър в страната и Бургаската опера се подчинява на желанията на публиката да намери открита сцена за своите постановки.

"Хората имат тази настройка да търсят такива събития, които са на открито, които не са в затворени пространства и особено на такива исторически места, които носят своята история. Има нещо особено мистично около тях, предизвикват интерес, така че не сбъркахме с избора", каза Александър Текелиев, директор на Държавна опера - Бургас.

Но удоволствието за публиката върви ръка за ръка с допълнителни трудности за музикантите. И особено за диригента, който е разположен доста по-встрани от обичайното си място.

"Импулсите, които трябва да подаваш са многократно по-големи дори чисто физически като усилие, за да можеш да получиш този малко по-далечен и по-дистанциран отговор, който все пак да бъде и навреме, за да се случат нещата", коментира Григор Паликаров, диригент.

Мака да ѝ липсва акустичната среда на театъра, Йоана Железчева обича да пее своята "Аида" на открито.

"Много е особено да застанеш под звездите и да гледаш небето и да изплакваш душата на своята героиня. Това е едно усещане, което е едно от тези, за които се живее, за които живее един оперен човек", заяви Йоана Железчева.

Така преживяването на открито остава незабравимо и за артистите, и за публика и прибавя към магията на музиката неповторимото усещане за морско лято.

#Бургаска опера #Аида #Бегликташ #опера

