Цени - достъпни, храна и обслужване - отлични: Хотелите по Северното Черноморие пълни до края на август

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
Чете се за: 02:32 мин.
Цени - достъпни, храна и обслужване - отлични: Хотелите по Северното Черноморие пълни до края на август
В пика на лятото прогнозите на туристическия бранш за силен сезон край морето се сбъдват. До края на август хотелите в курортите край Варна са пълни, а свободни места няма. "Ол инклузивът" и тази година остава предпочитана форма за почивка на север. Традиционно най-много туристи има от Румъния, но расте и броят на гостите от Германия и страните от Централна Европа.

И този август чужденците по Северното Черноморие са повече от българите. Алла и Николай Козуп за пръв път почиват у нас. Избират България заради добрата реклама и отличните отзиви в социалните мрежи.

Алла Козуп - турист:
"Цените в България са достъпни, храната и обслужването са отлични, а плажовете - много красиви."

Николай Козуп – турист
"Хубаво отношение, хубава обстановка, повече от това не ни е нужно. Страната е прекрасна".

Хотелът на Тихомир Стратиев е пълен до края на месеца. Част от туристите почиват на преференциални цени заради ранните резервации.

Тихомир Стратиев - собственик на хотел:
"Ние сме сключили нашите договори още миналата година и сме принудени да ги спазваме. Не можем да направим увеличение сега през висок сезон".

Догодина, след влизането ни в еврозоната, се очаква поскъпване с 15 на 100. Въпреки това България остава по-достъпна дестинация спрямо съседите.

Тихомир Стратиев - собственик на хотел:
"Ако ние не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. Правим анализ и той сочи, че в Гърция и Турция цените също се повишават доста стабилно".

От бранша отчитат по-силен туристически сезон спрямо миналата година.

Стоян Маринов:
"Показателно е, че и в Бургас, и във Варна милионният турист се посрещна 3 седмици по-рано, отколкото миналата година. Което означава, че наистина има сериозен ръст на пътникопотока".


Ако топлото време се задържи, хотелиерите очакват да имат туристи и до октомври. Тогава цените ще бъдат с 30% по-ниски.

