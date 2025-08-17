БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
На мястото на катастрофата на бул."Константин Величков" "Ангели на пътя" излязоха на протест

загиналият тежката катастрофа софия сирийски лекар
Kакво разказват близки на 21-годишния шофьор и на ранените? На мястото на катастрофата на бул."Константин Величков" "Ангели на пътя" излязоха на протест.

Денчо Димитров - брат на Асен:
Не е нормално 20-годишни осъдени, дрогирани, пияни да убиват нашите братя, нашите деца, нашите родители.


Красимира Манолова - Фондация "Стефан Стефанов":
Това, което се случи за мен лично е атентат. Това е недопустимо да губим така човешки живот.

снимки: Виолета Русенова, БНТ

Красимир Арсов - баща на Филип:
Това, което с хиляди усилия се прие от НС - едни наистина много сериозни наказателни мерки и много сериозни глоби - наистина да останат, за да дадат ефект. И това трябва непрекъснато да се съобщава на водачите: Mоля ви, карайте внимателно, спазвайте законите, карайте със скоростта, която е определена. Това не е магистрала тука, не карайте употребили алкохол. Не карайте, употребили упойващи вещества!

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова

#Виктор Илиев #"Ангели на пътя" #катастрофа с автобус #протест

