Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?

Kакво разказват близки на 21-годишния шофьор и на ранените? На мястото на катастрофата на бул."Константин Величков" "Ангели на пътя" излязоха на протест.

Денчо Димитров - брат на Асен:

Не е нормално 20-годишни осъдени, дрогирани, пияни да убиват нашите братя, нашите деца, нашите родители.





Красимира Манолова - Фондация "Стефан Стефанов":

Това, което се случи за мен лично е атентат. Това е недопустимо да губим така човешки живот.

Красимир Арсов - баща на Филип:

Това, което с хиляди усилия се прие от НС - едни наистина много сериозни наказателни мерки и много сериозни глоби - наистина да останат, за да дадат ефект. И това трябва непрекъснато да се съобщава на водачите: Mоля ви, карайте внимателно, спазвайте законите, карайте със скоростта, която е определена. Това не е магистрала тука, не карайте употребили алкохол. Не карайте, употребили упойващи вещества!

