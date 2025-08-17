Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал е райски газ, карал е с между 170 и 200 км./ч. в центъра на София

По отношение на извършителите на деянието е взета най-тежката мярка за процесуална принуда, която се отчита както спрямо целите на разследването, така и спрямо степента на обществената опасност на деянието и на дееца. В случая се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, в резултат на което е причинена смъртта на едно лице и средна телесна повреда на повече от едно лице, и общо четири лица, две от които към момента са с опасност за живота, това каза прокурор Сабина Христова след заседанието на Софийския градски съд, който наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Виктор Илиев.

В петък 21-годишният мъж от ромската махала "Факултета" заби колата си в градски автобус, уби лекар, и прати четирима в болница с опасност за живота.

„Освен това поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка на между 170 и 200 километра в час на територията на град София“, допълни още прокурорът.

След последните изменения в закона предвиденото наказание за този вид престъпление е лишаване от свобода между 10 и 15 години, а в изключително тежки случаи – между 15 и 20 години, посочи Сабина Христова.

На въпрос дали ще се наложи ли извършителят на убийството да плати автомобила, който е шофирал, както и автобуса на градския транспорт, прокурор Христова коментира:

„Вероятно ще следва да се присъдят причинените вреди в резултат на виновното противоправно поведение, и ще се наложи да изплати същите – както за уврежданията на автобуса, така и за предоставения му за ползване лизингов автомобил, който е управлявал при причиняването на пътнотранспортното произшествие.“

Бутилка с райски газ е намерена в колата при извършения оглед и при последвалото претърсване и изземване на съответния автомобил, коментира прокурор Христова, и допълни: