"Леле": С опасност за живота - равносметката след поредната смърт на пътя

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
След като кола се вряза в автобус

С опасност за живота остават четирима от пострадалите в катастрофата на столичния булевард "Константин Величков". Промяна в състоянието им няма. Това съобщиха за БНТ от ВМА и "Пирогов".

Виновният за инцидента шофьор е със счупени прешлени и две ребра. От прокуратурата му повдигнаха обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост още вчера. В социалните мрежи се появи клип, който показва как свидетели на инцидента разговарят с едно от момчетата, пътувало в колата, която се вряза в автобус на столичния градски транспорт и уби сирийския лекар Иса Али. Какво разказва младият мъж непосредствено след фаталния удар.

Властите проверяват как виновният водач е получил книжката си буквално 2 седмици преди трагедията. Още вчера ви показахме кадри от изпита му пред ДАИ, с които БНТ разполага. СДВР от своя страна започна спецакция в София за шофьори със съмнителни книжки. Близо 300 души са проверени до момента, а четирима са задържани. Един с фалшива шофьорска книжка, втори седнал зад волана след употреба на наркотици и алкохол и двама без редовни документи. Акцията продължава.

299 водачи бяха проверени при спецакция на СДВР на територията на София. Задържани са четирима- един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, един с фалшива шофьорска книжка и двама, които не са регистрирани по надлежния ред. Съставени са 216 фиша, 33 акта за административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша. Акцията продължава.

И ти беше в неговата кола?
-Да.
-Леле!
-Бях с приятелката. Дойде, давайте да ви возим. Аз не го познавам, приятелката ми го познава. И се качихме в колата...
- Леле!
- Чакай да звъннем на баща ти, да звъннем!
- Милчо, дай да те заведем на лекар!
- Милчо, ела да видим какво ти е, Милчо! Има ли ти нещо, а? Ето идва линейката, Милчо, спокойно, боли ли те нещо?

