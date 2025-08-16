"Леле": С опасност за живота - равносметката след поредната смърт на пътя

С опасност за живота остават четирима от пострадалите в катастрофата на столичния булевард "Константин Величков". Промяна в състоянието им няма. Това съобщиха за БНТ от ВМА и "Пирогов".



Виновният за инцидента шофьор е със счупени прешлени и две ребра. От прокуратурата му повдигнаха обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост още вчера. В социалните мрежи се появи клип, който показва как свидетели на инцидента разговарят с едно от момчетата, пътувало в колата, която се вряза в автобус на столичния градски транспорт и уби сирийския лекар Иса Али. Какво разказва младият мъж непосредствено след фаталния удар.



Властите проверяват как виновният водач е получил книжката си буквално 2 седмици преди трагедията. Още вчера ви показахме кадри от изпита му пред ДАИ, с които БНТ разполага. СДВР от своя страна започна спецакция в София за шофьори със съмнителни книжки. Близо 300 души са проверени до момента, а четирима са задържани. Един с фалшива шофьорска книжка, втори седнал зад волана след употреба на наркотици и алкохол и двама без редовни документи. Акцията продължава.

