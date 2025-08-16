Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)

Червен килим и усмивки за Владимир Путин, но без какъвто и да пробив нито за мира в Украйна, нито за руско-американските отношения. Така премина срещата между Доналд Тръмп и руския му колега в Аляска.

След близо 3-часови разговори двамата лидери направиха кратки изявления, в които не разкриха дали са постигнали каквито и да е договорки. Днес пред руски медии Владимир Путин нарече разговорите си с Тръмп "навременни и съществени" и допълни, че уважава американския си колега.

Доналд Тръмп обаче беше остро критикуван за прекомерно топлия прием на руския президент - в ярък контраст с голяма част от визитите на други световни лидери в Съединените щати.

Внимателно режисиран момент, в който едновременно от самолетите си слизат Доналд Тръмп и Владимир Путин. На червения килим американският домакин аплодира руския си гост. Сърдечно ръкостискане и няколко прошепнати думи, които по-късно самият Путин разкри, че са били "Радвам се да те видя, съседе, изглеждаш добре!".

Началото на срещата в Аляска под надслов "Стремеж към мир", която обаче остана без резултат по въпроса за Украйна. Американският и руският президент се качиха заедно в лимузината на Доналд Тръмп - единственият момент, в който двамата разговаряха на четири очи.

По-малко от минута - толкова журналистите бяха допуснати за протоколни кадри от началото на разговорите във формат 3х3. Путин запази мълчание на многократните въпроси иска ли да сложи край на войната.

Вместо първоначално планираната среща само между Тръмп и Путин, към разговорите се присъединиха американският държавен секретар Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров, както и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и съветникът на Кремъл за дипломатическите въпроси Юрий Ушаков.

2.45 минути продължиха разговорите, противно на заявката на Кремъл, че срещата няма да е по-кратка от 6-7 часа.

А вместо планираната работна закуска в разширен състав, Тръмп и Путин се отправиха към залата за пресконференции.

В нарушение на протокола, Тръмп даде първо думата на госта си. Путин му благодари за гостоприемството, но от изказването му бързо стана ясно, че реално споразумение по нито един въпрос не е постигнато.

Владимир Путин, президент на Русия: "Очаквам днешните разговори да бъдат не просто отправна точка за украинския проблем, но и начало на възстановяването на прагматичните и бизнес отношения между Русия и Съединените щати". "Добрата новина е, че не видяхме повторение нито на Ялтенската, нито на Мюнхенската конференция. Лошата е, че нямаме примирие" - така експерти коментираха липсата на резултати от срещата в Аляска.

Макар да определи срещата като "продуктивна", Доналд Тръмп избра да се въздържи от гръмки изказвания.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Няма споразумение, докато не се постигне споразумение. Но имахме изключително продуктивна среща и се споразумяхме по много точки, като остават само няколко. Някои от тях не са толкова значими. Една от тях вероятно е най-важната, но имаме много добри шансове да постигнем съгласие и по нея. Не успяхме да стигнем дотам, но имаме много добри шансове да го направим".

След като повтори тезата си защо изобщо е започнал войната в Украйна, Владимир Путин допълни, че според него именно Тръмп може да сложи край на конфликта.

Владимир Путин, президент на Русия: "Бих искал да се надявам, че постигнатото разбирателство ще ни позволи да се доближим до тази цел и ще проправи пътя към мира в Украйна. Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и да не създават пречки, да не правят опити да попречат на постигнатия напредък чрез провокации или задкулисни интриги".

Броени минути продължиха изявленията на Путин и Тръмп, които отказаха да отговарят на журналистически въпроси. Американският президент пожела скоро двамата да се видят отново, а в едно от редките си изказвания на английски, руският лидер предложи и мястото:

Владимир Путин, президент на Русия: "Следващият път в Москва". Доналд Тръмп, президент на САЩ: "О, това е интересно, вероятно ще ми донесе проблеми. Но е възможно да се случи".

Едва след края на срещата с Путин, Тръмп коментира в ефира на Фокс Нюз отсъствието на Зеленски и европейските лидери от разговорите за Украйна. Според него, Европа трябва да има роля в преговорите, но ключовият разговор би се провел на среща във формат Тръмп-Путин-Зеленски.

Големият обрат в позицията на американския лидер настъпи часове по-късно, когато вече беше се чул с украинския президент и западните партньори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Най-добрият начин да сложим край на тази ужасяваща война между Русия и Украйна, е да работим директно за мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не за примирие, което може да не издържи".

Траен мир е обща цел за Украйна и Европа, но постигането му със сигурност ще отнеме повече време, от договорка за прекратяване на огъня.