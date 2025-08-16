Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"

Голям пожар избухна в Българово. Пламъците изпепелиха 15 постройки. Огънят е тръгнал от частен двор във вилна зона "Лозницата" и бързо се е разраснал към населеното място и боровата гора.

В борбата с пламъците се включи и военен хеликоптер от Крумово.

Кметът на Община Бургас задейства системата BG-Аlert и жителите бяха евакуирани. В населеното място е обявено частично бедствено положение.

Сигналът за пожара е получен в 12.45ч. Към момента пожарът е локализиран, като се гасят отделни огнища в боровата гора над селото. Огънят е тръгнал от запален огън в обитаема къща в местността "Лозницата. Заради силния вятър бързо пламъците се разпространи към Българово.

След това навлезе в близката борова гора. Малко след 14.30 ч. беше задействана системата BG-Alert с призив за евакуация. Жителите напуснаха домовете си. 85-годишна жена е била обгазенa, като й е оказана спешна медицинска помощ.

Пламъците са изпепелили 15 постройки във вилна зона "Лозниците", като сред тях има и обитаеми. Изгорели са много дворове, селскостопанска продукция и техника. Тежка земеделска техника направи просеки, за да не достигне огъня до населеното място.

Около 17.00 ч. пристига и хеликоптер от авиобаза Крумово. В гасенето участват и 14 противопожарни автомобила, земеделски производители и доброволци.

Огънят избухва малко след 14.30 в частен двор във вилната зона на Българово. Силният вятър пренася пламъците в града.

"Гледаме на тази улица. На горната не знаем. Нагоре е огънят. Спасяваме тази улица!". Станимир, жител: "Огънят се разрасна. Тръгна от горичката горе и хвана вече началните къщи в Българово! С каквото можем, помагаме. Пожарните не могат да го изгасят".

снимки: БТА Яница: "Сега в момента пълзи по хълма и най-вероятно ще слезе пак обратно! Седим и се надяваме всичко да се размине".

Последва спешна евакуация на хората от вилната зона и крайните къщи на града.

Калоян Стоянов, жител: "Като дойде насам и се евакуирахме и коли, документи, багаж някакъв бърз и чао надолу с колите. Това са автомобили на цялата махала. Ситуацията е критична от немарливост на някой и така.”

Част от евакуираните наблюдаваха от колите как горят къщите им.

"Кошмар!". "Изгоря къщата! Какво да направим? Къде е България? Гори народът, горят му и къщите!".

15 къщи са изгорели. Част от тях - обитаеми.

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: "В две, от които най-вероятно са боравели с открит огън. Не мога да кажа какво са направили хората, но са изтървали открития огън и оттам е пламнал съседен терен, който е бил изоставен".

Освен пожарникарите и доброволците, в борбата с огъня се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово

Владимир Крумов, областен управител на Бургас: "На терен е мобилизирана цялата възможна техника, която имаме в Община Бургас. Военнослужещи от формированието в Бургас превантивно ще обходят целия терен, който е горял, за да не се разгори отново"., старши комисар Николай Николаев, дир. на РДПБЗН-Бургас: "Имаме да доизгасим отделни дънери и огнища. Мисля, че вече няма опасност за Българово".

На терен остават дежурни екипи.