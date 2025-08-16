Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 00:27 мин.
Кметът на община Бургас задейства системата BG-Alert
Голям пожар избухна край Българово. Заради силния вятър, огънят настъпва към вилната зона на населеното място.
От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 противопожарни автомобила.
Заради пожара, кметът на община Бургас задейства системата BG-Alert и е съобщено, че е необходима незававна евакуация на живущите в посока на юг от града.