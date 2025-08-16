БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:27 мин.
Кметът на община Бургас задейства системата BG-Alert

голям пожар избухна българово евакуират живущите града
Голям пожар избухна край Българово. Заради силния вятър, огънят настъпва към вилната зона на населеното място.

От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 противопожарни автомобила.

Заради пожара, кметът на община Бургас задейства системата BG-Alert и е съобщено, че е необходима незававна евакуация на живущите в посока на юг от града.

