БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 16.08.2025 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 16082025 2050
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Спортни емисии

Спортни новини 16.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 15.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 15.08.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 15.08.2025 г., 12:30 ч.
Спортни новини 15.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 15.08.2025 г., 09:10 ч.
Спортни новини 14.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.08.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 14.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 14.08.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР) Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР) Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Леле": С опасност за живота - равносметката след...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Крепостта Русокастро разкрива следите от ключови битки и събития в...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ