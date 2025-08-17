Мария Гигова в предаването "Зала на славата"

Мария Гигова е първата голяма звезда на българската художествена гимнастика. Тя е първата трикратна абсолютна световна шампионка. Носител е на 9 златни медала от планетарни първенства.

Гигова поставя основите на златните години на българската художествена гимнастика и до днес

е едно от най-разпознаваемите и обичани имена в историята на този спорт.

"Аз бях много борбена личност. Обичах да се състезавах, обичах победите, обичах публиката. Усещах любовта на хората, усещах, че ме харесват, аплодират. Винаги се пишеха много суперлативи за мен", започна разказа си легендата на художествената гимнастика.

"Моята учителка по физическо ме забеляза. Това беше Дора Ботева. Извика ме и каза Мария ти имаш качества за художествена гимнастика. Създаде се нова група в Славия с треньор Жулиета Шишманова. Аз много обичах общо движението, защото играех балет, музиката, и веднага се съгласих. Включих се в тази група и така започна моят път всъщност при Жулиета Шишманова", спомни си Гигова.

"Обичам музиката и явно, че тази симбиоза, музика-движение ме е грабнала най-вече и така стана всъщност. За мен тези два компонента в живота ми винаги са ме съпътствали и аз съм благодарна, че отдадох много години от живота си на този спорт, защото удовлетворението е голямо и особено, когато имаш и успехи. Това са незабравими спомени", сподели тя.

"Първите успехи дойдоха на държавното първенство, и веднага на следващата година ме включиха в националния отбор и взех участие в световното първенство в Прага", разказа Гигова.

В чешката столица Гигова се класира на шесто място в многобоя. Две години по-късно на световното първенство в Копенхаген тя покорява световния връх на обръч, ставайки първата световна шампионка по художествена гимнастика на България.

"Имахме доста трудности, защото Жулиета Шишманова искаше да покаже една нова гимнастика, едно новаторство в художествената гимнастика. Беше ми поставено съчетание по музика от филма "Доктор Живаго". Този филм беше много популярен тогава в Копенхаген. Имаше някои проблеми, които ни съпътстваха месец преди световното, защото не можеше да се приеме тази музика в България от политическото ръководство на страната. Бяхме извикани в кабинета на Тодор Живков. Лично той се обърна към нас и каза вие не можете да използвате тази музика в България и тя не е приета. Жулиета и аз бяхме страшно изненадани, че по такъв начин се реагира на нещо много красиво. Не можехме да приемеме музиката като някаква упадъчна западна музика. Не се съгласихме. Казахме,че това е музика, която е изкуство и няма как да приемеме такива предложения, които особено един месец преди световното няма как да ги промениме, не може да се промени съчетание, не може да всичко детайлно е отработено. Заминахме, не знаехме какво ще стане. Бяхме много потиснати, стресирани, но след като направихме един бум в света на художествена гимнастика, решихме да се върнеме, защото имаше и такива моменти, че може и да останеме и да не се завърнеме. Не знаехме какво може да ни се случи", разкри Мария Гигова.

На следващото световно първенство Гигова записва името си в историята с златни букви, триумфирайки в многобоя на без уред, обръч и въже, и то пред родна публика във Варна.

"Имаше една невероятна публика, която нонстоп ни аплодираше, имаше трансперанти в залата, всяка една гимнастичка имаше своите фенове и всичко това оставя един много голям спомен в мен, че това всъщност е спортът, който обединява всички, българи, които обичат спорта", разказа именитата българска спортистка.

С усмивка Мария Гигова си спомня за последното си световно първенство в Ротердам, за което признава, че и късметът е бил на нейна страна.

"Голямото ми желание е да стана за трети път световна шампионка и в последното си движение с обръч аз имах едно завъртане на обръча в различно положение на тялото и в един момент аз изпусках контрола върху този уред и остана той само на малкото ми пръстче да се държи. Представяте ли си какво напрежение е било това, да знам, че един такъв последен момент от изпълнението може да ти коства един труд толкова годишен и да не мога да осъществя мечтата си. Слава Богу, овладях го. След това може би няколко дни не можех да си изправя пръст от това напрежение, но завърших успешно. Всичко това беше едно прекрасно изживяване всеки път на всяко едно световно първенство. Всяко едно световно първенство имаше много истории. Тези истории оставих един много скъп спомен в сърцето ми", каза още Мария Гигова.

Тя е първата трикратна абсолютна световна шампионка.

"То се прие много въодушевено от всички наши фенове, от всички среди в България и не само.

Защото да постигнеш един такъв успех беше почти невероятно на времето. В нашия спорт световните първенства бяха на всеки две години, не всяка година. И това изискваше много труд, аз участвах на пет световни първенства. Това се близо 10 години да поддържаш висока спортна форма

беше нещо епично за мен. Но въпреки всичко успях да издържа и да се представя достойно.

Така че аз съм един човек, който е изпълнил мечтите си", откровена бе Мария Гигова.

След успешната си спортна кариера тя продължава звездния си път като добър ръководител на различни организации, включително и на Българската федерация по художествена гимнастика.

"Изминах един много дълъг път, професионален и в гимнастиката като спортист и като ръководител в нашия спорт. В международен план аз съм най-дългогодишният член на Международната федерация по гимнастика", сподели Гигова.

"Всичко беше много красиво, но сега вече сложността в нашия спорт е много голяма, изисква много големи усилия от страна на гимнастичките. Тренират много, много са добри българките. В момента са водеща сила в света. Аз съм много щастлива от този факт, че постепенно извървяхме нашия път и стигнахме до това високо стъпало. Дай Боже, да го задържат. Играят невероятно красиви и сложни съчетания. И аз много искам те да имат успех такъв какъвто им се полага. Защото са вложили много

труд и защото са много талантливи", добави тя.

На въпрос кой е вашият най-голям успех в живота, тя отговори:

"Най-силният момент в живота ми бе този, в който родих дъщеря ми. Забравих всичко друго в този момент. От този момент нататък, тя беше моят приоритет в живота ми. Едно красиво и добро създание. Имам и внук, който също е много добро дете. Радвам им се и съм щастлива с тях. Най-големият успех за една жена е да сътвори нещо от себе си", сподели Мария Гигова.

Вижте предаването във видеото!