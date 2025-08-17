Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"

"Арена спорт" е всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!
Тази неделя в "Арена спорт" видяхте:
На живо от Кърджали говори старши треньорът на Арда Александър Тунчев за класирането на тима за плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите.
Коментар за участието на българските отбори в европейските клубни турнири и от специалния ни гост Георги Илиев.
В студиото имаше звездно присъствие и в лицето на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева преди световното първенство в Рио де Жанейро. БНТ ще предава битките за отличията.
На фокус: Сребърната медалистка от Игрите в Париж Боряна Калейн.
Матей Казийски се завръща в България. Старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов внесе яснота за звездния трансфер.
Гледайте предаването във видеото!