БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Чете се за: 00:50 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Български футбол
Запази

"Арена спорт" е всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!

живо александър тунчев георги илиев илиана раева арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази неделя в "Арена спорт" видяхте:

На живо от Кърджали говори старши треньорът на Арда Александър Тунчев за класирането на тима за плейофите за влизане в групите на Лигата на конференциите.

Коментар за участието на българските отбори в европейските клубни турнири и от специалния ни гост Георги Илиев.

В студиото имаше звездно присъствие и в лицето на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева преди световното първенство в Рио де Жанейро. БНТ ще предава битките за отличията.

На фокус: Сребърната медалистка от Игрите в Париж Боряна Калейн.

Матей Казийски се завръща в България. Старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов внесе яснота за звездния трансфер.

Гледайте предаването във видеото!

#"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
1
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
3
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в българската история
4
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в...
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
5
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
6
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Арена спорт

Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Пламен Марков и бишият президент на БФ лека атлетика Иван Колев в "Арена спорт" Пламен Марков и бишият президент на БФ лека атлетика Иван Колев в "Арена спорт"
Чете се за: 01:42 мин.
Тодор Батков и Димитрис Итудис в "Арена спорт" Тодор Батков и Димитрис Итудис в "Арена спорт"
Чете се за: 01:47 мин.
Световните шампионки по волейбол, Христо Крушарски и Тодор Неделев в "Арена спорт" Световните шампионки по волейбол, Христо Крушарски и Тодор Неделев в "Арена спорт"
Чете се за: 02:00 мин.
Георги Иванов, Никола Цолов и Дейвид Култард в "Арена спорт" Георги Иванов, Никола Цолов и Дейвид Култард в "Арена спорт"
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Тунчев, Кирил Котев и Мартин Камбуров в "Арена спорт" Александър Тунчев, Кирил Котев и Мартин Камбуров в "Арена спорт"
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Голям пожар край Стара Загора, затвориха пътя за Пряпорец Голям пожар край Стара Загора, затвориха пътя за Пряпорец
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пожар гори до Аквапарка в Несебър Пожар гори до Аквапарка в Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с хероин през 2024 МВР: Над 69 хиляди българи между 15 и 64 години са се дрогирали с хероин през 2024
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Започна заседанието на "Коалицията на желаещите"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
"Ужасяваща стрелба в Ню Йорк": Трима убити и единадесет...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ