Александър Тунчев: Целим да бъдем между първите 4-5 отбора в България

Спорт
Старши треньорът на Арда Кърджали очаква трудни мачове с Раков, но вярва, че кърджалии могат да играят в основната фаза на Лигата на конференциите.

Александър Тунчев: Целим да бъдем между първите 4-5 отбора в България
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев се надява кърджалии да завършат в топ 5 в Първа лига.

Българският отбор има шансове да играе в основната фаза на Лигата на конференциите, ако отстрани Раков в елиминациите.

"Ще направим всичко възможно Арда да играе добър футбол. Няма да бъде лесно да влезем в групите на Лигата на конференциите. Раков не е сред големите имена във футбола, но разполага с доста добър отбор. Чакат ни два трудни мача. Трябва да показваме много повече самочувствие. Разполагаме с много добри футболисти, но самочувствието ни пречи да показваме по-добри игри", заяви наставникът в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него българските клубове изпитват различна мотивация, когато играят в Европа, в сравнение с вътрешното първенство.

"Когато играеш в Европа мотивацията е различна от Първа лига, но не трябва да ги разграничаваме. Винаги трябва да се целиш във високото. Трябва да си поставяме цели. Целите ни остават високи - да бъдем между първите 4-5 отбора ще бъде постижение за клуба. В малките клубове е доста по-лесно да се работим, защото го няма напрежението и спокойствието е по-голямо. Необходимо е време за един треньор, за да изгради начина си на игра", допълни той.

Гледайте цялото интервю във видеото.

#Арда Кърджали #Александър Тунчев #Арена спорт

