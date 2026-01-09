Арсенал и Ливърпул разочароваха в постен дуел

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Артилеристите" и "мърсисайдци" не приличаха на себе си във Висшата лига.

Арсенал - Ливърпул
Арсенал и Ливърпул не оправдаха очакванията за зрелищен дуел във Висшата лига. Двата отбора сътвориха равенство след 0:0 в среща от 21-ия кръг, изиграна на "Емиратс".

Двата тима си разделиха по едно полувреме, когато селекцията на Микел Артета определено имаше надмощие, но "мърсисайдци" могат да съжаляват повече, тъй като удариха греда. През второто съставът на Арне Слот имаше териториално превъзходство, но в крайна сметка не успя да се възползва от него. По този начин "артилеристите" записаха първо равенство след пет поредни победи в английския елит. От своя страна действащите шампиони записаха трети последователен паритет.

"Топчиите" продължават да се намират еднолично на върха с 49 точки, а актуалните първенци заемат четвъртото място с 35. Следващият мач в шампионата за Арсенал ще бъде на 17 януари (събота), когато ще има визита на Нотингам Форест, докато Ливърпул ще домакинства на Бърнли.

Домакините бяха по-активни в откриващите минути, като Букайо Сака се опита да изпъкне в офанзивен план за тях.

Гостите обаче първи стигнаха до възможността за гол в средата на първото полувреме. Тогава Давид Рая не успя да изчисти топка, върната от Уилям Салиба. По този начин вратарят позволи тя да попадне в Конър Брадли, който опит прехвърлящ шут, но бе спрян от напречната греда.

„Артилеристите“ не останаха длъжни и отвърнаха с удар на Леандро Тросар. Белгиецът стреля, като топката рикошира и мина покрай лявата греда на вратата, пазена от Алисон.

Стражът трябваше обаче да се намесва в края на първото полувреме. След хубав пробив, осъществен от „топчиите“, завърши с удар на Деклан Райс. Все пак бразилецът бе на мястото си и се отчете с второто си спасяване.

Стартът на второто полувреме не предложи опасни атаки. В 48-та минута Флориан Виртц премина през няколко бранители на домакините и падна в наказателното поле. Ситуацията бе прегледана от ВАР, който не видя нещо нередно и не отсъди дузпа за „мърсисайдци“.

В 62-та минута актуалните първенци получиха една от редките си възможности за нещо по-опасно. Доминик Собослай стреля от пряк свободен удар, но стреля доста неточно.

Гостите наложиха териториално надмощие и така се стигна до 73-та минута, когато топката попадна в Собослай и опита изстрел, оказал се отново неточен.

В 82-та минута се откри и най-добрата възможност пред унгареца. Той отново се нагърби с изпълнението на прекия свободен удар, но топката мина встрани от вратата.

Лондончани стигнаха до първото си положение през второто полувреме едва в добавеното време. В 91-та минута Габриел Жезус засече центриране на Салиба с глава. Алисон обаче внимаваше и спаси. Нямаше и минута по-късно Габриел Мартинели пробва коварен изстрел, който отново бразилецът бе на мястото си и спаси.

В 6-та минута от добавеното време Габриел Магаляеш засече центриране от корнер и стреля с глава от малък ъгъл, но не успя да реализира и това сложи точка на спора.

