БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

Жителите на квартала се оплакват от задръстени улици, по които не могат да минават коли на пожарната и Бърза помощ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Столипиново се стигна до абсурдна ситуация. Жителите на квартала се оплакват от задръстени улици, по които не могат да минават коли на пожарната и Бърза помощ, а в същото време не правят нищо, за да настъпят промени. Настояват да имат и контейнери за отпадъци. От районното кметство обясняват, че няколко пъти са опитвали да поставят кофи, но те мистериозно изчезват.

На ул. „Възход“ в Столипиново, възход бележат купищата боклуци и недоволството на хората, че заради незаконни постройки до домовете им, не може да стигне линейка или пожарна.

"Пожарната дойде до там не може да влезе вътре. Вика какво – това е работата на кмета. Полицията дойде също вика така - вие и да се запалите не можем да дойдем и да ви спасим", разказват хората от Столипиново.

След акция на районното кметство около блока са премахнати 24 незаконни гаража и два магазина.

Емил Русинов - кмет на район "Източен": "Но договорът ни е изчерпан и спряхме до тук. Сега предстои ново подписване на договора и ще продължим нататък."

Издадени са и предписания за премахване на обектите.

"Дойде Законът и каза, че ще събарят. Залепиха документ там на гаражите. Обаче - трима човека събаря гаражи, останалите останаха. Законът само за трима човека ли беше", обясни гражданин.

Тези, които не премахнат сами незаконните постройки, подлежат на глоби. Ако бъдат установени. Още по – неоткриваеми се оказват десетки казани за боклук. Хората настояват да се поставят повече кофи, а според местната власт това вече е направено.

"Пък „Чистотата“ защо там не идват, а стоят под климатика. Защо", питат хората.

Емил Русинов - кмет на район "Източен": "Над 10 пъти опитваме да позиционираме пред блока контейнери, за да е по-чисто и по-уредено. За съжаление, тези контейнери на другия ден не осъмват и заминават в неизвестна посока. В Столипиново специално имаме над 140 загубени контейнери."

"От една година обещахте, господин кмете, че ще сложите тук казани. Няма нито един казан", каза живуща в Столипинова.

И докато още търсят къде и как изчезват кофите за боклук в Столипиново, от местната власт вече планират разделно събиране и компостиращи инсталации за квартала.

#контейнер за боклук #"Столипиново" #боклук

Последвайте ни

ТОП 24

Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
1
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
3
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
4
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
6
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Регионални

В разгара на летния сезон: Бум на туристите към Седемте рилски езера
В разгара на летния сезон: Бум на туристите към Седемте рилски езера
Пожарите в Пирин продължават – над 120 души гасят огнищата край Илинденци и Плоски Пожарите в Пирин продължават – над 120 души гасят огнищата край Илинденци и Плоски
Чете се за: 00:40 мин.
Трагичен инцидент: Мъж загина на връх Мусала Трагичен инцидент: Мъж загина на връх Мусала
Чете се за: 01:22 мин.
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара
Чете се за: 03:00 мин.
64 от 68 пожара в Югоизточна България тази година са причинени от човешка грешка 64 от 68 пожара в Югоизточна България тази година са причинени от човешка грешка
Чете се за: 00:52 мин.
Жителите на село Крепост настояват за обезопасяване на опасно кръстовище по пътя Хасково–Димитровград Жителите на село Крепост настояват за обезопасяване на опасно кръстовище по пътя Хасково–Димитровград
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагичен инцидент: Мъж загина на връх Мусала Трагичен инцидент: Мъж загина на връх Мусала
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Георги Костов, лесовъд: Половин милион хектара гори изгарят годишно...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожарите в Пирин продължават – над 120 души гасят огнищата...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха с безредици и...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В разгара на летния сезон: Бум на туристите към Седемте рилски езера
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ