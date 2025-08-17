Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук

В Столипиново се стигна до абсурдна ситуация. Жителите на квартала се оплакват от задръстени улици, по които не могат да минават коли на пожарната и Бърза помощ, а в същото време не правят нищо, за да настъпят промени. Настояват да имат и контейнери за отпадъци. От районното кметство обясняват, че няколко пъти са опитвали да поставят кофи, но те мистериозно изчезват.

На ул. „Възход“ в Столипиново, възход бележат купищата боклуци и недоволството на хората, че заради незаконни постройки до домовете им, не може да стигне линейка или пожарна.

"Пожарната дойде до там не може да влезе вътре. Вика какво – това е работата на кмета. Полицията дойде също вика така - вие и да се запалите не можем да дойдем и да ви спасим", разказват хората от Столипиново.

След акция на районното кметство около блока са премахнати 24 незаконни гаража и два магазина.

Емил Русинов - кмет на район "Източен": "Но договорът ни е изчерпан и спряхме до тук. Сега предстои ново подписване на договора и ще продължим нататък."

Издадени са и предписания за премахване на обектите.

"Дойде Законът и каза, че ще събарят. Залепиха документ там на гаражите. Обаче - трима човека събаря гаражи, останалите останаха. Законът само за трима човека ли беше", обясни гражданин.

Тези, които не премахнат сами незаконните постройки, подлежат на глоби. Ако бъдат установени. Още по – неоткриваеми се оказват десетки казани за боклук. Хората настояват да се поставят повече кофи, а според местната власт това вече е направено.

"Пък „Чистотата“ защо там не идват, а стоят под климатика. Защо", питат хората. Емил Русинов - кмет на район "Източен": "Над 10 пъти опитваме да позиционираме пред блока контейнери, за да е по-чисто и по-уредено. За съжаление, тези контейнери на другия ден не осъмват и заминават в неизвестна посока. В Столипиново специално имаме над 140 загубени контейнери." "От една година обещахте, господин кмете, че ще сложите тук казани. Няма нито един казан", каза живуща в Столипинова.

И докато още търсят къде и как изчезват кофите за боклук в Столипиново, от местната власт вече планират разделно събиране и компостиращи инсталации за квартала.