ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В разгара на летния сезон: Варна е зарината с едрогабаритни отпадъци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Много граждани не знаят, че има график за извозване на едрогабаритните отпадъци за всеки район на Варна

В разгара на летния сезон Варна е зарината от едрогабаритни битови отпадъци. На много места в града, освен преливащите контейнери, се виждат изхвърлени стари мебели и битова техника, които би трябвало да се извозват по график. Често, обаче те стоят там със седмици.

Една от най-неприятните гледки по време на туристическия сезон са препълнените казани за смет и изхвърлените мебели край тях.

“Мръсно е, колкото си искаш!

Като си правите ремонта, къде си изхвърляте отпадъците?

Скоро не съм правила, но ако случайно правя има специални контейнери, които ще взема, и ще си сложа вътре отпадъците", разказват граждани.

Много граждани не знаят, че има график за извозване на едрогабаритните отпадъци за всеки район на Варна.

“Всичко се изхвърля и на никого не му пука.

А вие знаете къде да изхвърлите, ако ви се наложи?

Би трябвало да има такива места, но не знам къде. Може би, на някое сметище”

Общинската площадка за едрогабаритни отпадъци вече работи. Услугата за гражданите е безплатна.

Илия Коев, зам.-кмет на Варна: “На самата площадка се носят всякакви видове отпадъци от домакинството - стари мебели, матраци, строителни отпадъци, керамика, бетон. Важното е да се разделят, за да се оползотворени. Ние сме заделили средства, с които ще купим камиончета, които ще могат да изпълняват по график извозване на отпадъци от дома.”

От Община Варна обмислят да премахнат графика за извозване на едрогабаритни отпадъци, оставени край съдовете за смет. Гражданите ще бъдат задължени да носят ненужните вещи от дома си на общинската площадка. Тя се намира в район “Владислав Варненчик” и работи всеки ден от седмицата.

#отпадъци #Варна

