Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова се включи я честванията в местността "Петрова нива" над Малко Търново, където се отбелязват 122 години от Илинденско-Преображенското възстание. Тя коментира задочния диалог между правителството и президента за заявените намерения на премиера за законодателни промени при назначаването на председател на ДАНС и главен секретар на МВР.

"Конституцията и законите са предвидили съвместна компетентност по определени въпроси и през годините с различен променлив резултат показва, че когато има противопоставяне страдат правомощията, които са със съвместна компетентност.

БНТ: Промените в закона решение ли са да се назначи главен секретар и председател на ДАНС без подпис от президента?

Дискусии в социалните мрежи не са решение, има ред, по който тези въпроси се обсъждат. Според мен Народното събрание е една добра платформа, където могат да се обсъдят", каза Киселова.



