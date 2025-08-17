БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:57 мин.
Цяла нощ екипи на пожарната гасиха отделни огнища в град Българово, където вчера избухна пожар.

Огънят изпепели 15 постройки във вилната зона на града, имаше и евакуирани хора, 85-годишна жена беше обгазена, а кметът на Бургас обяви частично бедствено положение.

Военен хеликопер от авиобаза Крумово, над 14 автомобила на пожарната и стотици доброволци се включиха в гасенето на стихията.

"Пожарът е овладян, все още има малки огнища, които в момента пожарникарите гасят. Локализирани са, наливат се с вода, за да може да се потуши изцяло пожарът", обясни кметът на град Българово Константин Щерионов.

Той посочи, че се разследват причините за пожара, има установен извършител, който е задържан. Образувано е досъдебно производство.

От думите му стана ясно, че засегнатите имоти са над 20 сгради, които са във вилната зона, както и около 4 хиляди декара, пасища и гори.

"Тук никога не е имало толкова голям пожар, с такъв голям периметър.

Как ще бъдат подпомогнати всички потърпевши, тъй като има изгорели вили, които са, както обитаеми, така и необитаеми?

Ще се подадат документи към общината и после ще преценим как ще правим по програма ли, как ще е", обясни кметът на Константин Щерионов.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

