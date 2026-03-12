Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените?

От Министерството на транспорта предлагат да се променят част от изискванията за шофьорските курсове с цел по-добра подготовка на бъдещите шофьори. Какви са те и ще доведат ли до поскъпването на курсовете?

Част от новите изисквания предвиждат задължително нощно каране или по-точно този вид каране да бъде следено и изпълнявано по-стриктно, отколкото досега.

Всеки от курсистите ще се подписва в началото и в края на всеки час, ще бъде регламентирано времето от денонощието, когато ще се провеждат часовете, както и не може часовете на тази подготовка да бъдат въвеждани ръчно за всеки от курсистите повече от три пъти.

Може да се наложи автошколите да се сдобият и с определени мобилни устройства, като това е едно от притесненията, че може повлияе върху цената на шофьорските курсове.

За момента не се предвижда увеличаване на курсовете, но всичко зависи от обстановката и от цената на горивата, както и от това, което се случва около Иран, каза Георги Бързаков, автоинструктор и член на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. В Благоевград цената е между 800 и 1200 евро.

Георги Бързаков, автоинструктор, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: "Все пак трябва да знаем, че много фактори са включени в тази цена. Това не е само гориво. Виждаме как всичко навсякъде поскъпва. Това са заплати на инструктори, осигуровки, поддържане на база. В сервизите цените са вече по-високи. Всичко навсякъде е по-високо и всяко нещо, като се калкулира, след това излиза в крайната сметка."

Според Бързаков инструкторите вече разполагат с мобилни устройства, каквито са записани в изискванията на транспортното министерство, така че едва ли това ще е някакъв специален нов вид разход за тях. По повод по-стриктния контрол за нощното каране, автоинструкторът обясни.

Георги Бързаков, автоинструктор, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: "Единственото, което ще промени сега е, че нощното кормуване ще е в определената часова зона. Имаше го и преди, но не може така да се използва светлата част на денонощието и тогава да се започнат двата часа, а трябва да започне директно през тъмната част на денонощието, която не виждам колко голям проблем може да е за някой инструктор, който държи на обучението на своите кандидати шофьори. Също така, те часовете градско и извънградско, те са ги имал определени в документацията и преди това въвеждане, така че почти нищо не се променя.

Георги Бързаков допълни, че 31 часа не са достатъчни за доброто обучение на един бъдещ шофьор и трябва да бъдат увеличени.

