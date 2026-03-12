БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От Министерството на транспорта предлагат да се променят част от изискванията за шофьорските курсове с цел по-добра подготовка на бъдещите шофьори. Какви са те и ще доведат ли до поскъпването на курсовете?

Част от новите изисквания предвиждат задължително нощно каране или по-точно този вид каране да бъде следено и изпълнявано по-стриктно, отколкото досега.

Всеки от курсистите ще се подписва в началото и в края на всеки час, ще бъде регламентирано времето от денонощието, когато ще се провеждат часовете, както и не може часовете на тази подготовка да бъдат въвеждани ръчно за всеки от курсистите повече от три пъти.

Може да се наложи автошколите да се сдобият и с определени мобилни устройства, като това е едно от притесненията, че може повлияе върху цената на шофьорските курсове.

За момента не се предвижда увеличаване на курсовете, но всичко зависи от обстановката и от цената на горивата, както и от това, което се случва около Иран, каза Георги Бързаков, автоинструктор и член на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. В Благоевград цената е между 800 и 1200 евро.

Георги Бързаков, автоинструктор, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: "Все пак трябва да знаем, че много фактори са включени в тази цена. Това не е само гориво. Виждаме как всичко навсякъде поскъпва. Това са заплати на инструктори, осигуровки, поддържане на база. В сервизите цените са вече по-високи. Всичко навсякъде е по-високо и всяко нещо, като се калкулира, след това излиза в крайната сметка."

Според Бързаков инструкторите вече разполагат с мобилни устройства, каквито са записани в изискванията на транспортното министерство, така че едва ли това ще е някакъв специален нов вид разход за тях. По повод по-стриктния контрол за нощното каране, автоинструкторът обясни.

Георги Бързаков, автоинструктор, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: "Единственото, което ще промени сега е, че нощното кормуване ще е в определената часова зона. Имаше го и преди, но не може така да се използва светлата част на денонощието и тогава да се започнат двата часа, а трябва да започне директно през тъмната част на денонощието, която не виждам колко голям проблем може да е за някой инструктор, който държи на обучението на своите кандидати шофьори. Също така, те часовете градско и извънградско, те са ги имал определени в документацията и преди това въвеждане, така че почти нищо не се променя.

Георги Бързаков допълни, че 31 часа не са достатъчни за доброто обучение на един бъдещ шофьор и трябва да бъдат увеличени.

Вижте още в прякото включване на Владислава Миланова

#нощно каране #Министерство на транспорта и съобщенията #Изисквания #нови изисквания #шофьорски курсове

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
2
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
3
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
4
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
5
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Регионални

Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер
Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер
Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:37 мин.
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет
Чете се за: 01:15 мин.
Заради ниски заплати: Протест на служителите на градския транспорт в София Заради ниски заплати: Протест на служителите на градския транспорт в София
Чете се за: 03:12 мин.
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
Чайки в атака: Как варненци съжителстват с птиците, които крадат храна и дори нападат? Чайки в атака: Как варненци съжителстват с птиците, които крадат храна и дори нападат?
Чете се за: 05:35 мин.

Водещи новини

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Чете се за: 01:17 мин.
Близък изток
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изкуство в търсене на истината - нова арт инсталация показва Тръмп...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ