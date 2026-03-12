Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс

Парламентът ще разгледа на първо четене 5 законопректа за промени в Наказателния кодекс. Сред тях са и внесени изменения от февруари на предишното правителство на Росен Желязков.



Текстовете предвиждат до 15 години затвор за лице извършило сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст.

С измененията се увеличават и давностните срокове за преследването на извършителите. Предвижда се давността вече да тече не от момента на извършване на престъплението, а от навършването на 18-годишна възраст от пострадалия.

Като по този начин децата-жертви ще разполагат с достатъчно дълъг срок и след навършване на пълнолетие, за да сезират лично компетентните органи за извършеното.