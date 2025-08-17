След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара

Има задържан за пожара край Българово. Това е 45 годишен мъж, който е работил с трактор в двора си. Предполага се, че искра от машината е предизвикала огъня. Задържан е за 24 часа. Пожарът изпепели над 20 постройки във вилната зона на града. Цяла нощ продължи битката с пламъците. Пожарът е овладян, но все още има тлеещи огнища във вилната зона и боровата гора.

Къщата на Иван е напълно разрушена – всичко, което е градил с години, изчезва за минути.

Иван Иванов: “Това беше хладилник, това беше печката, тук беше мивката. Тук отделно беше обзаведено, имаше легло, диван, гардероби. Тук няма нищо оцеляло, абсолютно нищо!”

Иван остава до последно в дома си, борейки се с огъня.

Иван Иванов: “Като пламна къщата и вдигнахме ръце. Нито ток има, нито вода.”

Къщите тук във вилната зона са останали само на овъглени стени, а всичко вътре е превърнато в руини и пепел.

Щетите от пожара са огромнти.

Константин Щерионов, кмет на град Българово: “20 сгради, вили, които се намират тук във вилната зона. Около 4000 дка пасища, земи, борова гора.”

Георги Радев: “При мен щетите са изгорели 3-4 пчелни семейства и включително 7-8 празни кошера. Инвентар, който не можах да спася. То не, че нещо съм спасил, те се запазиха от само себе си живи. Беше доста голям, има хора с доста големи поражения.” Янко Бъркалов: “За наш късмет, ангелите ли ни спасиха и аз не знам, оцеляла е нашата вила. Около вилата тревите и тези изоставени лозя всички са изгорели.”

Константин Щерионов, кмет на град Българово: “Има установен извършител, задържан е, има образувано досъдебно производство. Ще има голямо наказание, глоба. Имало е винаги сигнали. Още, докато дойдем и винаги всичко е изгасено. Никога не се е стигало до такъв голям пожар.”

Потърпевшите могат да подават документи в общината, като предстои да се уточни как ще получат помощ.