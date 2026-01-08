БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Няколко от първите мачове за пролетния полусезон в Бундеслигата са под въпрос

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Опасения има заради предвидените обилни снеговалежи в Германия.

Няколко от първите мачове за пролетния полусезон в Бундеслигата са под въпрос
Санкт Паули заяви днес, че провеждането на домакинската им среща с РБ Лайпциг в събота от първия кръг за 2026-а година в Бундеслигата е под сериозна въпросителна заради прогнозата за тежко зимно време.

Германската метеорологична служба (DWD) издаде сериозно 24-часово предупреждение за Хамбург от 7:00 часа сутринта в петък заради „очаквани обилни снеговалежи и силни ветрове, които биха могли да причинят снежни преспи“.

Предвид очакваните метеорологични условия и прогнозата за обилен снеговалеж, не можем да гарантираме, че мачът ще може да се проведе“, обявиха от Санкт Паули.

Въпреки опасенията на по-малкия от двата клуба в Хамбург, Германската футболна лига (DFL) заяви по-рано в четвъртък, че „очаква всичките девет мача от елитната дивизия да се проведат“. И все пак опасенията им са градовете в северната и в източната част на страната, където се очаква най-тежко време. Другите два мача, които са под угрозата да не се проведат, са Вердер Бремен - Хофенхайм и Унион Берлин срещу Майнц.

Кръгът се открива в петък с двубоя на Айнтрахт Франкфурт срещу Борусия Дортмунд, а домакините от Франкфурт вече гарантираха, че ще привлекат допълнителен персонал, за да се справят със снега и да гарантират, че няма да има проблеми с организацията.

Фен-клубовете на Синдиката на професионалните футболисти заявиха, че ще помогнат с почистването на снега, ако е необходимо, за да се проведат мачовете. Както и във Франкфурт, във Вердер Бремен също са готови да привлекат допълнителен персонал.

За да нямат проблеми с транспорта, от Щутгарт заявиха, че ще пътуват за срещата с Леверкузен предния ден в петък, макар мачът да е насрочен в събота късно вечерта.

#Бундеслига 2025/2026

