Болоня се завърна на победния път

Болоня постигна ценен успех с 2:1 като гост на Торино в 25-ия кръг на Серия А, с което направи важна крачка към излизане от кризата и облекчи напрежението около треньора Винченцо Италиано.

Това бе първа победа за „рособлу“ в последните пет срещи. Тимът вече има 33 точки и заема 8-ото място, на осем зад намиращия се пред него Комо. Само преди два месеца Болоня бе сред претендентите в челото на класирането, но серията от колебливи резултати я отдалечи от битката за върха. Торино остава 14-и с 27 точки и минимален аванс над зоната на изпадащите.

Гостите започнаха по-активно и още преди почивката създадоха няколко положения. Сантяго Кастро тества рефлексите на Алберто Палеари, а Федерико Бернардески направи впечатляващ пробив, но не успя да завърши точно.

Четири минути след подновяването на играта Болоня поведе чрез Никола Моро, който се възползва от рикошет и прати топката в мрежата. Домакините обаче изравниха в 62-ата минута, когато Никола Влашич бе най-съобразителен след спасяване на Лукаш Скорупски след удар на Дуван Сапата.

Решаващият момент дойде 20 минути преди края. Гонсало Кастро се разписа с прецизен удар в долния ъгъл, недостижим за Палеари, и донесе трите точки на Болоня.