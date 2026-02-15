Лийдс отстрани Бирмингам от ФА Къп след дузпи

Лийдс победи втородивизионния Бирмингам след изпълнение на дузпи в мач от 4-ия кръг за Купата на Футболната асоциация. В редовното време резултатът бе 1:1, а в продълженията до гол не се стигна. Йоркшърци бяха безгрешни при дузпите, за разлика от бирмингамци.

Българският национал Илия Груев остана неуизползвана резерва.

През първото полувреме на стадион "Сейнт Андрюс" в Бирмингам домакините бяха по-активни в преден план. Лукаш Пери отрази изстрели на Джей Стансфийлд и Демарай Грей.

Четири минути след началото на втората част възпитаниците на Даниел Фарке откриха резултата. Ликас Нмеча се разписа с плътен шут от границата на наказателното поле.

Домакините възобновиха равенството с първия си точен удар след почивката. В предпоследната минута на редовното време Патрик Робъртс стреля извън наказателното поле. Топката се отби от главата на Джеймс Джъстин и попадна във вратата на гостите.

В 97-ата минута футболистите на Крис Дейвис можеха да стигнат до обрат, но Каня Фуджимото стреля в дясната греда. Така се стигна до продължения, където гол не падна.

За Лийдс точни от бялата точка бяха всички изпълнители - Джоел Пиру, Доминик Калвърт-Люин, Брендън Арънсън и Шон Лонгстаф. Бирмингамци също започнаха с два точни изстрела на Джей Стансфийлд и Марвин Дукш, но Лукаш Пери спаси 11-метровия удар на Томас Дойл, а Патрик Робъртс не уцели вратата.

Жребият за осминафиналите ще бъде изтеглен преди двубоя между Макълсфийлд и Брентфорд. Лийдс ще бъде топка №16. Осминафиналните срещи ще се състоят на 7-и и 8-и март.