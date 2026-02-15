Арсенал продължава напред за ФА Къп след изразителен успех

Арсенал се класира за осминафиналите на Купа на Футболната асоциация след убедителна победа с 4:0 у дома срещу Уигън Атлетик. Лондончани решиха всичко още в първия половин час на срещата, когато реализираха четири безответни попадения.

В основата на силното начало бе Еберечи Езе, който асистира за головете на Нони Мадуеке в 11-ата минута и на Габриел Мартинели в 18-ата. Натискът на домакините продължи, а в 23-ата минута Джак Хънт си отбеляза автогол. Само четири минути по-късно Габриел Жезус оформи крайното 4:0.

Така „артилеристите“ достигат до тази фаза на най-стария футболен турнир в света за първи път от 2020 година, когато спечелиха трофея.

Преди двубоя Рикардо Калафиори получи контузия по време на загрявката и отпадна от състава на Арсенал, а за гостите Джо Тейлър пропусна добра възможност да реализира почетно попадение.