Наполи изравни два пъти срещу Рома

Наполи успя да се върне два пъти след голове на Дониел Мален, за да завърши 2:2 срещу Рома в мач, в който блеснаха новите зимни попълнения на двата отбора. Големият акцент бе на попаденията на Леонардо Спинацола и Алисон Сантос, които се разписахас удари извън полето.

Още в 7-ата минута Рома поведе, след като двама от новите играчи комбинираха по десния фланг и Сарагоса подаде към Мален, който засече топката с десния крак от седем метра. Малко по-късно Расмус Хойлунд поиска дузпа, но съдията остави играта да продължи. След това и удар на Лоботка бе уловен от Миле Свилар.

Мален пропусна след като се освободи от Амир Рахмани, а Николо Писили също стреля покрай далечната греда. Опит и на Уесли бе блокиран след дълъг пас.

Наполи изравни след продължителна атака, завършила с удар на Спинацола от дистанция, който се отклони от Писили и премина над безпомощния Свилар. Специален гол за бившия играч на Рома.

Соле влезе след почивката, но Наполи излезе с атакуващ дух, а контролът и ударът на Спинацола принудиха Свилар да направи трудна, но успешна намеса.

След това Уесли проби отляво, а Рахмани в опит да го спре го събори за дузпа, като и двамата играчи се контузиха. Мален реализира дузпата в горния ъгъл.

Алисон Сантос се разписа с хубав удар от около 25 метра, с който фиксира крайното 2:2.

Домакините продължиха да търсят победен гол, след като се върнаха два пъти от изоставане, но повече попадения в срещата нямаше.