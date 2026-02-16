БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Наполи изравни два пъти срещу Рома

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Новото попълнение Мален не спира да бележи за римляните.

Дониел Мален
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Наполи успя да се върне два пъти след голове на Дониел Мален, за да завърши 2:2 срещу Рома в мач, в който блеснаха новите зимни попълнения на двата отбора. Големият акцент бе на попаденията на Леонардо Спинацола и Алисон Сантос, които се разписахас удари извън полето.

Още в 7-ата минута Рома поведе, след като двама от новите играчи комбинираха по десния фланг и Сарагоса подаде към Мален, който засече топката с десния крак от седем метра. Малко по-късно Расмус Хойлунд поиска дузпа, но съдията остави играта да продължи. След това и удар на Лоботка бе уловен от Миле Свилар.

Мален пропусна след като се освободи от Амир Рахмани, а Николо Писили също стреля покрай далечната греда. Опит и на Уесли бе блокиран след дълъг пас.

Наполи изравни след продължителна атака, завършила с удар на Спинацола от дистанция, който се отклони от Писили и премина над безпомощния Свилар. Специален гол за бившия играч на Рома.

Соле влезе след почивката, но Наполи излезе с атакуващ дух, а контролът и ударът на Спинацола принудиха Свилар да направи трудна, но успешна намеса.

След това Уесли проби отляво, а Рахмани в опит да го спре го събори за дузпа, като и двамата играчи се контузиха. Мален реализира дузпата в горния ъгъл.

Алисон Сантос се разписа с хубав удар от около 25 метра, с който фиксира крайното 2:2.

Домакините продължиха да търсят победен гол, след като се върнаха два пъти от изоставане, но повече попадения в срещата нямаше.

#Серия А 2025/26 #ФК Наполи #Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
3
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
5
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
6
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
2
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
5
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
6
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил...

Още от: Европейски футбол

Болоня се завърна на победния път
Болоня се завърна на победния път
Арсенал продължава напред за ФА Къп след изразителен успех Арсенал продължава напред за ФА Къп след изразителен успех
Чете се за: 01:10 мин.
Гьозтепе на Станимир Стоилов не успя да победи Кайзериспор в Измир, пълни 90 минути за Филип Кръстев Гьозтепе на Станимир Стоилов не успя да победи Кайзериспор в Измир, пълни 90 минути за Филип Кръстев
Чете се за: 01:07 мин.
Лийдс отстрани Бирмингам от ФА Къп след дузпи Лийдс отстрани Бирмингам от ФА Къп след дузпи
Чете се за: 02:07 мин.
Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго под радара на три европейски гранда Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго под радара на три европейски гранда
Чете се за: 01:57 мин.
Реал Мадрид вдигна много шум на "Бернабеу" и излезе начело в Ла Лига Реал Мадрид вдигна много шум на "Бернабеу" и излезе начело в Ла Лига
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Кой влиза в служебния кабинет? Партиите с противоречиви сигнали
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Кая Калас: Европа не е готова да определи конкретна дата за...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Протестите в Сърбия: Многохилядна антиправителствена демонстрация в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Марко Рубио: Не искаме Европа да бъде васал на САЩ, искаме да сме...
Чете се за: 01:27 мин.
САЩ и Канада
"Като птица феникс възроди църквата ни": Протест в Сливен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ